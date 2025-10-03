Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

Floodlighting Trend: डेटिंग या थेरेपी? Gen Z के बीच पॉपुलर हो रहा है फ्लडलाइटिंग ट्रेंड

Gen Z Dating Trends: आजकल Gen Z के बीच एक नया ट्रेंड Floodlighting बहुत पॉपुलर हो रहा है। लेकिन, सवाल यह है कि यह डेटिंग का हिस्सा है या थेरेपी की तरह काम करता है? आइए समझते हैं।

2 min read

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 03, 2025

Floodlighting trend, Gen Z dating trends, Positive reinforcement trend, Digital affirmation, Mental health trends Gen Z, Floodlighting meaning, Floodlighting in dating,

Gen Z के बीच पॉपुलर हो रहा है फ्लडलाइटिंग ट्रेंड। (Image Source: Gemini AI)

Gen Z Floodlighting Meaning: डेटिंग की दुनिया लगातार नए शब्दों और चलनों के साथ बदलती जा रही है। ये डेटिंग ट्रेंड रिश्तों के प्रति लोगों के नजरिए को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं । ऐसा ही एक चलन है 'फ्लडलाइटिंग', यानी अपनी भावनाओं को खुलकर जहिर करना। इस तरह की डेटिंग में लोग पहली डेट पर अपनी भावनाओं का सैलाब बहा देते हैं, पिछले रिश्तों के ड्रामे और निजी दुखों को एक-दूसरे के साथ साझा करते हैं। आइए इस नए रिलेशनशिप ट्रेंड पर करीब से नजर डालते हैं।

Floodlighting क्या है?

Floodlighting एक नया डिजिटल ट्रेंड है जिसमें कोई व्यक्ति दूसरे की अच्छाइयों और स्किल्स को उजागर करता है, ताकि सामने वाला व्यक्ति अपनी प्रतिभा और सकारात्मक गुणों के लिए सराहा जाए। इसे सोशल मीडिया या निजी बातचीत दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है।

फ्लडलाइटिंग किनके लिए खतरा

फ्लडलाइटिंग उन सिंगल्स के लिए मुसीबत बन रहा है जो सच्चे रिश्ते की तलाश में हैं। इसमें एक साथ कई निजी जानकारियां शेयर की जाती हैं ताकी यह देखा जा सके कि दूसरा व्यक्ति आपके इन पहलुओं को संभाल सकता है या नहीं। कुछ लोगों के लिए, यह भावनात्मक अतिभार वास्तव में कमजोरी की ओर एक प्रयास है, जबकि अन्य के लिए, यह एक सोची-समझी चाल है जो आश्चर्यजनक रूप से कारगर होती है। भावनात्मक धोखेबाजों द्वारा अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली इस रणनीति में सहानुभूति जगाने और शुरुआत में ही विश्वास का झूठा एहसास पैदा करने के लिए व्यक्तिगत जानकारियां ज्यादा साझा करना शामिल है।

Gen Z में Floodlighting ट्रेंड क्यों पॉपुलर हो रहा है

डेटिंग और रोमांस

Floodlighting आकर्षण पैदा करने का तरीका बन गया है। यह केवल तारीफ नहीं, बल्कि सामने वाले के गुणों को लगातार उजागर करने की कला है।

थेरेपी और मेंटल हेल्थ के लिए Floodlighting के फायदे

  • कॉन्फिडेंस और आत्मसम्मान में सुधार
  • सोशल एंग्जायटी कम करना
  • मेंटल वेलनेस को डिजिटल तरीके से सपोर्ट करना

ये भी पढ़ें

Gen Z Dating Trend: ‘डेट टिल यू हेट’! अब नफरत तक डेटिंग कर रहे हैं लोग? जानिए क्या है ये नया ट्रेंड
लाइफस्टाइल

Published on:

03 Oct 2025 02:39 pm

Hindi News / Lifestyle News / Floodlighting Trend: डेटिंग या थेरेपी? Gen Z के बीच पॉपुलर हो रहा है फ्लडलाइटिंग ट्रेंड

