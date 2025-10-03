Floodlighting Trend: डेटिंग या थेरेपी? Gen Z के बीच पॉपुलर हो रहा है फ्लडलाइटिंग ट्रेंड

फ्लडलाइटिंग उन सिंगल्स के लिए मुसीबत बन रहा है जो सच्चे रिश्ते की तलाश में हैं। इसमें एक साथ कई निजी जानकारियां शेयर की जाती हैं ताकी यह देखा जा सके कि दूसरा व्यक्ति आपके इन पहलुओं को संभाल सकता है या नहीं। कुछ लोगों के लिए, यह भावनात्मक अतिभार वास्तव में कमजोरी की ओर एक प्रयास है, जबकि अन्य के लिए, यह एक सोची-समझी चाल है जो आश्चर्यजनक रूप से कारगर होती है। भावनात्मक धोखेबाजों द्वारा अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली इस रणनीति में सहानुभूति जगाने और शुरुआत में ही विश्वास का झूठा एहसास पैदा करने के लिए व्यक्तिगत जानकारियां ज्यादा साझा करना शामिल है।