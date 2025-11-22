Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

Gur Chana Benefits: सुबह की शुरुआत गुड़-चना से क्यों करनी चाहिए? जानिए शरीर को मिलने वाले ये फायदे

Gur Chana Benefits: ठंड में कई स्वादिष्ट और पौष्टिक स्नैक्स मिल जाते हैं, लेकिन गुड़ और चना उनमें खास जगह रखते हैं। भारतीय घरों में वर्षों से खाया जा रहा यह देसी कॉम्बो शरीर को अंदर से गर्म रखने, ऊर्जा बढ़ाने और रोगों से बचाव करने में मदद करता है।

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 22, 2025

Gud Chana benefits, jaggery and chickpeas, health benefits,

Health benefits of jaggery and chana|फोटो सोर्स- Freepik

Gur Chana Benefits: सर्दियों में शरीर को गर्माहट, लगातार एनर्जी और मजबूत इम्युनिटी All in one चाहिए तो गुड़-चना से बेहतर शुरुआत कोई नहीं। खाली पेट खाया गया यह देसी कॉम्बिनेशन न सिर्फ ब्लड शुगर को बैलेंस करता है बल्कि पाचन, हीमोग्लोबिन और मेटाबॉलिज्म तक को सपोर्ट देता है। पोषण से भरपूर यह स्नैक ठंड के दिनों में शरीर को मजबूत और एक्टिव बनाए रखने के लिए बेहतरीन माना जाता है। जानें खाने के फायदे और खाने का सही तरीका

Gur Chana में पाए जाने वाले पोषण


गुड़-चना एक पौष्टिक कॉम्बिनेशन है जिसमें आयरन, कैल्शियम, फाइबर, पोटैशियम और एंटीऑक्सिडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। गुड़ शरीर को गर्माहट देता है और हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है, जबकि भुना हुआ चना प्रोटीन, फाइबर और अच्छे कार्ब्स से शरीर को लंबे समय तक एनर्जी देता है। साथ में खाया जाए तो यह कॉम्बो खून की कमी, थकान और पाचन दोनों को बेहतर बनाता है।

दिल को रखे स्वस्थ

गुड़ में आयरन और पोटैशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो दिल की सेहत के लिए काफी लाभदायक है। आयरन शरीर में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है, जबकि पोटैशियम रक्तचाप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। चने में कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन्स मौजूद होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हृदय संबंधी समस्याओं से बचाने में सहयोग करते हैं। नियमित रूप से गुड़ खाने से हीमोग्लोबिन में सुधार होता है और एनीमिया जैसी समस्याओं से राहत मिलती है।

पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है

अगर आप कब्ज, गैस या पेट फूलने की समस्या से परेशान रहते हैं, तो सुबह गुड़–चना खाने की आदत काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। दोनों ही चीज़ें फाइबर से भरपूर होती हैं, जो आंतों की सफाई करते हैं और पाचन को दुरुस्त रखते हैं। डॉक्टरों के अनुसार, यह जोड़ी पाचन एंज़ाइम्स बनाने में भी मदद करती है, जिससे खाना अच्छी तरह पचता है और पेट हल्का महसूस होता है।

मांसपेशियों की रिकवरी के लिए फायदेमंद

जो लोग नियमित वर्कआउट करते हैं या शारीरिक रूप से काफी सक्रिय रहते हैं, उनके लिए भी गुड़–चना एक बढ़िया विकल्प है। गुड़ में मौजूद पोटैशियम मांसपेशियों के दर्द और ऐंठन को कम करता है। दूसरी तरफ, चना प्रोटीन से भरपूर होने के कारण मांसपेशियों की रिकवरी और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे व्यायाम के बाद खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा भी मिलती है।

दिमाग और दांतों की सेहत में सुधार

गुड़ में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स दिमागी कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं और याददाश्त को मजबूत बनाते हैं। दोनों में फॉस्फोरस पाया जाता है, जो दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। यह एक ऐसा संयोजन है जो स्वाद के साथ-साथ बच्चों और बड़ों दोनों के लिए पोषण भी देता है।

Gur Chana सुबह कैसे खाएं?


सुबह खाली पेट या नाश्ते से पहले एक मुट्ठी भुना चना और एक छोटा टुकड़ा गुड़ खाना सबसे फायदेमंद होता है। इसे चाय या कॉफी के साथ ना लें और सादा पानी पीकर खाने से पोषक तत्व बेहतर तरह से अवशोषित होते हैं। ठंड में यह कॉम्बो एनर्जी, गर्माहट, इम्युनिटी और शुगर बैलेंस चारों का बेहतरीन स्रोत बन जाता है।

संबंधित विषय:

health news

Updated on:

22 Nov 2025 03:30 pm

Published on:

22 Nov 2025 02:22 pm

Hindi News / Lifestyle News / Gur Chana Benefits: सुबह की शुरुआत गुड़-चना से क्यों करनी चाहिए? जानिए शरीर को मिलने वाले ये फायदे

