Gur Chana Benefits: सुबह की शुरुआत गुड़-चना से क्यों करनी चाहिए? जानिए शरीर को मिलने वाले ये फायदे

गुड़ में आयरन और पोटैशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो दिल की सेहत के लिए काफी लाभदायक है। आयरन शरीर में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है, जबकि पोटैशियम रक्तचाप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। चने में कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन्स मौजूद होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हृदय संबंधी समस्याओं से बचाने में सहयोग करते हैं। नियमित रूप से गुड़ खाने से हीमोग्लोबिन में सुधार होता है और एनीमिया जैसी समस्याओं से राहत मिलती है।