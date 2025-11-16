Healthy Biryani for Weight Loss: वजन घटाने में मदद करेगी यह लो-कैलोरी बिरयानी, जानें बनाने की रेसिपी

Healthy Biryani for Weight Loss (Image: Gemini)
Healthy Biryani for Weight Loss: अब बिरयानी खाने के बाद गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं है। न्यूट्रिशनिस्ट मोहिता मास्कारेन्हास ने पारंपरिक बिरयानी को ऐसा हेल्दी ट्विस्ट दिया है जो स्वाद और फिटनेस दोनों को साथ लेकर चलता है। इसमें कम घी, हाई-प्रोटीन चिकन और लो-फैट ग्रीक योगर्ट रायता का इस्तेमाल किया गया है, ताकि आप इस टेस्टी डिश का मजा स्वाद और सेहत के साथ ले सकें। जानें किन स्मार्ट तरीकों से आपकी फेवरेट बिरयानी बन सकती है डाइट-फ्रेंडली और वेट-लॉस के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस।
सफेद चावल, ज्यादा घी और तली प्याज से बनी हुई बिरयानी में बहुत कैलोरी होती है। एक चम्मच घी में करीब 120 कैलोरी होती हैं, जिनमें भी ज्यादातर सैचुरेटेड फैट होता है। लैंसेट की स्टडी के मुताबिक, जयादा सैचुरेटेड फैट खाने से वजन और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ सकते हैं। रेस्टोरेंट में मिलने वाली बिरयानी में ऊपर से क्रीम और दही डाली जाती है, जिससे कैलोरी और बढ़ जाती है। यह टेस्ट तो बढ़ता है लेकिन इसे बार-बार खाने से शरीर में फैट जमा होने लगता है। उससे वजन बढ़ने की समस्या होने लगती है।
मोहिता ने अपनी “वेट-लॉस फ्रेंडली बिरयानी” रेसिपी में स्वाद के साथ न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखा है। ये रहे बिरयानी बनाने के स्टेप्स।
फिर उसके बाद रायता तैयार करें, जिसमें लो-फैट ग्रीक योगर्ट में खीरा, टमाटर, प्याज, मिर्च और नमक मिलाए। हर सर्विंग में करीब 400 कैलोरी और 30 ग्राम प्रोटीन होता है, जिससे टेस्टी भी लगता है और साथ ही हेल्थ भी सही रहती है।
कम घी का इस्तेमाल करें
रोजाना 15 ग्राम तक गाय का घी खाना शरीर के लिए सही माना जाता है, पर ज्यादा मात्रा में खाना शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मोहिता ने सिर्फ एक चम्मच घी इस्तेमाल किया ताकि स्वाद भी रहे और फैट लिमिट में भी रहे।
इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओबेसिटी की रिसर्च के अनुसार, रोज दही खाने से वजन और बॉडी मास दोनों कम रहते हैं। दही में मौजूद प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स हमारे डाइजेशन को अच्छा रखते हैं और साथ ही ओवरईटिंग से बचाते हैं। इसलिए बिरयानी के साथ लो-फैट योगर्ट रायता आपका 'स्मार्ट फूड कॉम्बो' बन सकता है।
कम घी और दही के साथ बनाई गई यह बिरयानी दिखाती है कि हेल्दी फूड का मतलब टेस्टलेस खाना नहीं होता। थोड़ी समझदारी से आप अपनी फेवरेट डिश को भी अपनी फिटनेस जर्नी का हिस्सा बना सकते हैं।
