Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Healthy Biryani for Weight Loss: वजन घटाने में मदद करेगी यह लो-कैलोरी बिरयानी, जानें बनाने की रेसिपी

Healthy Biryani for Weight Loss: अब बिरयानी खाने के बाद गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रिशनिस्ट मोहिता मास्कारेन्हास ने बताया लो-कैलोरी हेल्दी बिरयानी की रेसिपी। जानें कैसे बनाएं हेल्दी और वजन घटाने वाली परफेक्ट बिरयानी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

image

Pratiksha Gupta

Nov 16, 2025

Healthy Biryani for Weight Loss

Healthy Biryani for Weight Loss (Image: Gemini)

Healthy Biryani for Weight Loss: अब बिरयानी खाने के बाद गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं है। न्यूट्रिशनिस्ट मोहिता मास्कारेन्हास ने पारंपरिक बिरयानी को ऐसा हेल्दी ट्विस्ट दिया है जो स्वाद और फिटनेस दोनों को साथ लेकर चलता है। इसमें कम घी, हाई-प्रोटीन चिकन और लो-फैट ग्रीक योगर्ट रायता का इस्तेमाल किया गया है, ताकि आप इस टेस्टी डिश का मजा स्वाद और सेहत के साथ ले सकें। जानें किन स्मार्ट तरीकों से आपकी फेवरेट बिरयानी बन सकती है डाइट-फ्रेंडली और वेट-लॉस के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस।

बिरयानी खाने से क्यों बढ़ता है वजन?

सफेद चावल, ज्यादा घी और तली प्याज से बनी हुई बिरयानी में बहुत कैलोरी होती है। एक चम्मच घी में करीब 120 कैलोरी होती हैं, जिनमें भी ज्यादातर सैचुरेटेड फैट होता है। लैंसेट की स्टडी के मुताबिक, जयादा सैचुरेटेड फैट खाने से वजन और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ सकते हैं। रेस्टोरेंट में मिलने वाली बिरयानी में ऊपर से क्रीम और दही डाली जाती है, जिससे कैलोरी और बढ़ जाती है। यह टेस्ट तो बढ़ता है लेकिन इसे बार-बार खाने से शरीर में फैट जमा होने लगता है। उससे वजन बढ़ने की समस्या होने लगती है।

कैसे बनाएं वेट-लॉस फ्रेंडली बिरयानी

मोहिता ने अपनी “वेट-लॉस फ्रेंडली बिरयानी” रेसिपी में स्वाद के साथ न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखा है। ये रहे बिरयानी बनाने के स्टेप्स।

  • 200 ग्राम चावल को 30 मिनट तक भिगो लें।
  • 400 ग्राम चिकन को 100 ग्राम ग्रीक योगर्ट, पुदीना, बिरयानी मसाला, लाल मिर्च और इलायची के साथ मेरिनेट करें।
  • एक चम्मच घी ड़ालकर उसमें प्याज को सुनहरा भूनें लें।
  • मसालों के साथ चावल को आधा पकाकर तैयार रखें।
  • बर्तन में लेयरिंग करके फिर चिकन, चावल, केसर वाला दूध और थोड़ा घी डाल दें। फिर ऊपर से पुदीना, धनिया और तली प्याज डाल दें।
  • धीमी-धीमी आंच पर 30 मिनट तक पकने दें।

फिर उसके बाद रायता तैयार करें, जिसमें लो-फैट ग्रीक योगर्ट में खीरा, टमाटर, प्याज, मिर्च और नमक मिलाए। हर सर्विंग में करीब 400 कैलोरी और 30 ग्राम प्रोटीन होता है, जिससे टेस्टी भी लगता है और साथ ही हेल्थ भी सही रहती है।

न्यूट्रिशनिस्ट की टिप्स

कम घी का इस्तेमाल करें

रोजाना 15 ग्राम तक गाय का घी खाना शरीर के लिए सही माना जाता है, पर ज्यादा मात्रा में खाना शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मोहिता ने सिर्फ एक चम्मच घी इस्तेमाल किया ताकि स्वाद भी रहे और फैट लिमिट में भी रहे।

लो-फैट योगर्ट रायता जरूर लें

इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओबेसिटी की रिसर्च के अनुसार, रोज दही खाने से वजन और बॉडी मास दोनों कम रहते हैं। दही में मौजूद प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स हमारे डाइजेशन को अच्छा रखते हैं और साथ ही ओवरईटिंग से बचाते हैं। इसलिए बिरयानी के साथ लो-फैट योगर्ट रायता आपका 'स्मार्ट फूड कॉम्बो' बन सकता है।

स्वाद के साथ सेहत भी

कम घी और दही के साथ बनाई गई यह बिरयानी दिखाती है कि हेल्दी फूड का मतलब टेस्टलेस खाना नहीं होता। थोड़ी समझदारी से आप अपनी फेवरेट डिश को भी अपनी फिटनेस जर्नी का हिस्सा बना सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Yoga For Blood Circulation: ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना हो या सूजन कम करनी हो, आयुष मंत्रालय से जानें कौन-सा आसन देता है इंस्टेंट रिलैक्सेशन
लाइफस्टाइल
Yoga for mind and body relaxation, Daily yoga routine for circulation, healthy lifestyle, yoga in winter,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

Updated on:

16 Nov 2025 08:15 pm

Published on:

16 Nov 2025 08:14 pm

Hindi News / Lifestyle News / Healthy Biryani for Weight Loss: वजन घटाने में मदद करेगी यह लो-कैलोरी बिरयानी, जानें बनाने की रेसिपी

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Haldi Wala Doodh: केवल हल्दी दूध पीना सही नहीं, मिलाएं ये चीजें, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया हल्दी दूध बनाने और पीने का सही तरीका

Haldi Wala Doodh Kaise Banaye Benefits
लाइफस्टाइल

Yoga For Blood Circulation: ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना हो या सूजन कम करनी हो, आयुष मंत्रालय से जानें कौन-सा आसन देता है इंस्टेंट रिलैक्सेशन

Yoga for mind and body relaxation, Daily yoga routine for circulation, healthy lifestyle, yoga in winter,
लाइफस्टाइल

Winter Hacks: हीटर की जरुरत नहीं! एक घरेलू चीज से कड़ाके की ठंड में भी मिनटों में सूखेंगे कपड़े

winter hacks, dry clothes fast, dry clothes indoors,
लाइफस्टाइल

Bihar Election में सबसे गरीब विधायक के पास महज 1.5 लाख रूपये, जानिये कौन है सबसे अमीर विधायक, जिसकी संपत्ति 170 करोड़ रूपये से ज्यादा

Bihar Election 2025
लाइफस्टाइल

Pigeon Dropping Disease: कबूतरों की बीट फैलाती है कई बीमारियां, जानिए बिना झंझट के इन 5 नेचुरल तरीकों से कैसे रखें उन्हें दूर

Pigeon Dropping Hazards, Pigeon Beat, Pigeon Droppings Health Risk,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.