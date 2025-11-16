Healthy Biryani for Weight Loss: वजन घटाने में मदद करेगी यह लो-कैलोरी बिरयानी, जानें बनाने की रेसिपी

सफेद चावल, ज्यादा घी और तली प्याज से बनी हुई बिरयानी में बहुत कैलोरी होती है। एक चम्मच घी में करीब 120 कैलोरी होती हैं, जिनमें भी ज्यादातर सैचुरेटेड फैट होता है। लैंसेट की स्टडी के मुताबिक, जयादा सैचुरेटेड फैट खाने से वजन और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ सकते हैं। रेस्टोरेंट में मिलने वाली बिरयानी में ऊपर से क्रीम और दही डाली जाती है, जिससे कैलोरी और बढ़ जाती है। यह टेस्ट तो बढ़ता है लेकिन इसे बार-बार खाने से शरीर में फैट जमा होने लगता है। उससे वजन बढ़ने की समस्या होने लगती है।