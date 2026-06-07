International Day of Yoga 2026: बुजुर्गों को फिट और एक्टिव रखने पर फोकस, थीम बनी ‘Yoga for Healthy Ageing’

भारत में योग का महत्व सदियों पुराना है। मान्यताओं के अनुसार, योग दिवस हर साल 21 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। भारतीय परंपरा के अनुसार, इस सबसे लंबे दिन के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। इसलिए यह समय आध्यात्मिक ज्ञान, साधना और योग के अभ्यास के लिए सही और सकारात्मक माना जाता है। इसके अलावा, इस दिन सूर्य जल्दी निकलने के साथ ही देर से अस्त होता है, जो इंसानों को अधिक समय तक एक्टिव रहने के लिए प्रेरित करता है।