Menstrual Masking: चेहरे पर पीरियड ब्लड लगाने से पहले ये पढ़ें, स्किन ग्लो नहीं, मिल सकता है गंभीर इन्फेक्शन

Menstrual Masking: सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई नया ब्यूटी हैक ट्रेंड करने लगता है। कभी चेहरे पर नींबू लगाना तो कभी टूथपेस्ट से पिम्पल सुखाना, ऐसी अजीबोगरीब DIY रेमेडीज अक्सर देखने को मिलती हैं। इन दिनों TikTok और Instagram पर एक ऐसा ट्रेंड वायरल है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। यह नया ट्रेंड 'मेनस्ट्रुअल मास्किंग’ है। इसमें लोग चेहरे पर पीरियड ब्लड लगाते हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि पीरियड ब्लड को चेहरे पर लगाने से स्किन रिपेयर होती है और ग्लो बढ़ता है। मेडिकल साइंस और स्किन एक्सपर्ट्स इस ट्रेंड को पूरी तरह असुरक्षित बता रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि यह ट्रेंड चेहरे पर इंफेक्शन, एलर्जी और स्किन डैमेज का खतरा बढ़ा सकता है।