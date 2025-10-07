Karwa Chauth स्पेशल, इंस्टेंट ग्लो के लिए ट्राई करें ये हेल्दी ड्रिंक्स

Skin glow drinks for Karwa Chauth|फोटो सोर्स – Patrika.com
Karwa Chauth Glowing skin Tips: करवा चौथ के खास मौके पर हर महिला चाहती है कि वह दिनभर तरोताजा और ग्लोइंग दिखे। लंबे उपवास के दौरान एनर्जी बनाए रखना और स्किन को हेल्दी रखना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में कुछ आसान और हेल्दी ड्रिंक्स आपकी त्वचा को इंस्टेंट ग्लो देने के साथ-साथ आपके शरीर को अंदर से हाइड्रेटेड और एनर्जेटिक भी बनाए रख सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे हेल्दी ड्रिंक्स के बारे में जो Karwa Chauth के दिन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं।
गाजर और चुकंदर दोनों में भरपूर मात्रा में आयरन और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं, जो खून को साफ करने में मदद करते हैं। इसका नियमित सेवन चेहरे पर गुलाबी चमक लाने में कारगर होता है।या जूस बनाने के लिए 1 मध्यम आकार की गाजर, आधा चुकंदर, 1 छोटा टुकड़ा अदरक और आधा नींबू लें। सभी चीज़ों को ब्लेंड करें और छलनी से छानकर तुरंत पिएं।
यह ड्रिंक शरीर को ठंडक पहुंचाने के साथ-साथ डिहाइड्रेशन से बचाती है। पुदीना और खीरे के तत्व स्किन को डीटॉक्स कर नेचुरल ग्लो लाने में मदद करते हैं।इस आसान ड्रिंक को बनाने के लिए 1 खीरा (छीलकर कटा हुआ), 7-8 पुदीने के पत्ते, आधा नींबू और थोड़ा सा काला नमक लें। सबको मिलाकर ब्लेंड करें और बिना छाने पिएं।
अनानास में विटामिन C और एलोवेरा में स्किन-हीलिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ये दोनों मिलकर स्किन को ब्राइट, सॉफ्ट और हेल्दी बनाते हैं।इसके लिए ½ कप ताजा अनानास के टुकड़े, 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल (फ्रेश या ऑर्गेनिक) और आधा कप पानी लें। ब्लेंड करें और तुरंत सेवन करें।
सुबह खाली पेट इसका सेवन शरीर को डीटॉक्स करता है, जिससे स्किन अंदर से क्लीन और फ्रेश दिखती है। यह पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखता है। ये असरदार जूस बनाने के लिए 1 गिलास गुनगुना पानी, 1 टेबल स्पून शहद और 1 नींबू का रस लें। सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएं और सुबह खाली पेट पिएं।
बेरीज में एंटीऑक्सिडेंट्स और दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स स्किन को हेल्दी, हाइड्रेटेड और यंग बनाए रखते हैं। यह स्मूदी दिनभर एनर्जी भी देती है। इसके लिए ½ कप स्ट्रॉबेरी या ब्लूबेरी, ½ कप फ्रेश बिना शक्कर वाला दही, और 1 टीस्पून शहद लें। सबको मिलाकर स्मूदी की तरह ब्लेंड करें और ठंडा-ठंडा पिएं।
