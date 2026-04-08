Kitchen Hacks: वर्किंग कपल्स के लिए वरदान हैं ये किचन हैक्स, घंटों का काम होगा मिनटों में!



सुबह के समय स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जल्दी पहुंचने के चक्कर में अक्सर किचन में अफरा-तफरी मची रहती है, जिससे खाना बनाने वाला परेशान हो जाता है। ऐसे में कभी टिफिन समय पर तैयार नहीं होता, तो कभी ऑफिस के लिए देर होने लगती है। इससे बचने के लिए आप सोने से पहले ही तय कर लें कि सुबह नाश्ते और टिफिन में क्या बनेगा। इससे आपको सुबह यह सोचने से छुटकारा मिल जाएगा कि क्या बनाना है। इसके साथ ही, जो सुबह बनाना है उसके लिए रात में या हफ्ते के अंत में जब भी समय मिले, प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाकर भून लें और उसे फ्रिज में स्टोर कर दें। सुबह बस सब्जी काटनी होगी और यह तैयार मसाला डालकर आपकी डिश 5-10 मिनट में बन जाएगी। इससे हर रोज मसाला भूनने में लगने वाला समय बच जाएगा। इसके अलावा अगर आपको फ्रेश चीजें इस्तेमाल करना पसंद है, तो आप चाकू की जगह चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे सब्जियां बारीक और जल्दी कटेंगी।