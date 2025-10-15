Patrika LogoSwitch to English

Leg Cramps In Night: रात में पैर अकड़ जाता है, दर्द बहुत होता है… जानिए इसके पीछे का कारण और इलाज

Leg Cramps In Night: रात के समय अचानक पैर में तेज अकड़न और दर्द उठना एक आम समस्या है, जिसे हम "नाइट लेग क्रैम्प्स" या "रात में पैरों का ऐंठना" कहते हैं।इस लेख में हम जानेंगे कि इसके पीछे क्या कारण हैं, और इसे रोकने या राहत पाने के लिए क्या उपाय।

भारत

MEGHA ROY

Oct 15, 2025

Night time leg cramp relief|फोटो सोर्स – Freepik

Leg Cramps In Night: रात के समय अचानक पैर में तेज अकड़न और दर्द उठना एक आम समस्या है, जिसे हम "नाइट लेग क्रैम्प्स" या "रात में पैरों का ऐंठना" कहते हैं। यह परेशानी सोते समय अक्सर पिंडलियों, जांघों या पैरों के पंजों में महसूस होती है, जिससे नींद भी टूट जाती है और व्यक्ति बेचैन हो जाता है।
यह समस्या उम्र बढ़ने के साथ आम हो सकती है, लेकिन कई बार शरीर में पोषक तत्वों की कमी, पानी की कमी, अत्यधिक थकान या किसी स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकती है। इस लेख में हम जानेंगे कि इसके पीछे क्या कारण हैं, और इसे रोकने या राहत पाने के लिए क्या उपाय।

रात में पैर अकड़ने के मुख्य कारण

  • लंबे समय तक बैठा रहना: जो लोग घंटों एक ही जगह बैठे रहते हैं, खासकर ऑफिस या डेस्क जॉब में, उनमें यह समस्या ज्यादा देखी जाती है।
  • मांसपेशियों पर दबाव डालना: जरूरत से ज्यादा चलना, दौड़ना या मेहनत करना मांसपेशियों में खिंचाव ला सकता है।
  • सख्त सतह पर खड़े रहना: कंक्रीट या कठोर जमीन पर लंबे समय तक खड़े रहने से भी ऐंठन हो सकती है।
  • गलत बैठने या खड़े होने की आदत: शरीर की गलत मुद्रा मांसपेशियों पर दबाव डालती है, जिससे ऐंठन हो सकती है।
  • स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं

-गुर्दे से जुड़ी बीमारी
-डायबिटीज से नसों को नुकसान
-शरीर में खनिज जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम या पोटैशियम की कमी
-रक्त संचार की समस्या
-पैरों की ऐंठन से राहत के उपाय

पैरों की ऐंठन से राहत के उपाय

  • प्रभावित जगह की हल्की मालिश मांसपेशियों को आराम देती है। उंगलियों से धीरे-धीरे मसलें।
  • अगर पिंडली में ऐंठन है, तो पैर को सीधा कर के पंजे को अपनी ओर खींचें। इससे खिंची हुई मांसपेशी ढीली होगी।
  • कुछ समय तक एड़ियों पर चलने से सामने की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, जिससे आराम मिल सकता है।
  • गर्म तौलिया या गर्म पानी की बोतल को दर्द वाली जगह पर लगाने से मांसपेशियां ढीली होती हैं। गुनगुने पानी से स्नान भी फायदेमंद है।
  • कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि थोड़ी मात्रा में अचार का रस पीने से ऐंठन कम हो सकती है।
  • अगर दर्द बना रहे, तो डॉक्टर से सलाह लेकर पेनकिलर जैसे आइबुप्रोफेन या एसिटामिनोफेन लिया जा सकता है।

जरूरी पोषक तत्व पैरों की ऐंठन को दूर करने के लिए

  • पोटैशियम (Potassium) एक इलेक्ट्रोलाइट है जो मांसपेशियों की क्रिया को नियंत्रित करता है। इसलिए केला, आलू, संतरा, सूखे मेवे, नारियल पानी पिएं।
  • दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, टोफू खाएं, हड्डियों के साथ-साथ मांसपेशियों के लिए कैल्शियम (Calcium) जरूरी होता है।
  • शरीर में पानी की कमी से इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो सकता है, जिससे ऐंठन होती है। इसलिए दिनभर पर्याप्त पानी पिएं, खासकर एक्सरसाइज या भारी काम के बाद।
  • धूप, अंडा, फोर्टिफाइड दूध, मछली (जैसे साल्मन) – यह कैल्शियम को शरीर में अवशोषित करने में मदद करता है और मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बनाए रखता है।


