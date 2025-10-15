Leg Cramps In Night: रात में पैर अकड़ जाता है, दर्द बहुत होता है… जानिए इसके पीछे का कारण और इलाज

Leg Cramps In Night: रात के समय अचानक पैर में तेज अकड़न और दर्द उठना एक आम समस्या है, जिसे हम "नाइट लेग क्रैम्प्स" या "रात में पैरों का ऐंठना" कहते हैं। यह परेशानी सोते समय अक्सर पिंडलियों, जांघों या पैरों के पंजों में महसूस होती है, जिससे नींद भी टूट जाती है और व्यक्ति बेचैन हो जाता है।

यह समस्या उम्र बढ़ने के साथ आम हो सकती है, लेकिन कई बार शरीर में पोषक तत्वों की कमी, पानी की कमी, अत्यधिक थकान या किसी स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकती है। इस लेख में हम जानेंगे कि इसके पीछे क्या कारण हैं, और इसे रोकने या राहत पाने के लिए क्या उपाय।