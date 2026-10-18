17 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

मेनोपॉज सिर्फ पीरियड्स बंद होना नहीं, जानें महिलाओं की सेहत और अर्थव्यवस्था पर इसका कितना असर

मेनोपॉज के दौरान रात में पसीना, अचानक गर्मी लगना, थकान और नींद की परेशानी जैसे लक्षण हो सकते हैं। जानें मेनोपॉज की उम्र, स्वास्थ्य पर इसका असर, महिलाओं में जागरूकता की कमी और विशेषज्ञों की जरूरी सलाह।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 18, 2026

Menopause

AI Image-(ChatGpt)

Menopause in Women: रात में अचानक पसीने से नींद खुलना, बिना वजह गर्मी महसूस होना, थकान या चिड़चिड़ापन। कई महिलाएं इन बदलावों को बढ़ती उम्र का असर मानकर नजरअंदाज कर देती हैं, जबकि ये मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति के आसपास होने वाले हार्मोनल बदलावों के लक्षण हो सकते हैं। यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि जीवन का स्वाभाविक पड़ाव है। सही जानकारी और जरूरत के अनुसार चिकित्सा सहायता से इस दौर को सहज बनाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) के अनुसार, हर साल करीब 4.7 करोड़ महिलाएं मेनोपॉज के बाद के चरण में प्रवेश करती हैं। वर्ष 2030 तक दुनिया में एक अरब से अधिक महिलाएं मेनोपॉज के बाद के दौर में होंगी।

आधी महिलाओं को स्वास्थ्य प्रभावों की जानकारी नहीं
वर्ष 2025 में क्लाइमेक्टेरिक जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में वंचित समुदायों की 32,518 महिलाओं को शामिल किया गया। इसमें 50% महिलाओं को मेनोपॉज के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी नहीं थी, जबकि 62% को उपलब्ध उपचारों के बारे में पता नहीं था।

शरीर के संकेत पहचानें

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, मेनोपॉज आमतौर पर 45 से 55 वर्ष की उम्र के बीच होता है। किसी अन्य कारण के बिना लगातार 12 महीने तक मासिक धर्म न आने पर इसे मेनोपॉज माना जाता है। इससे पहले के संक्रमणकाल को पेरिमेनोपॉज कहते हैं। इस दौरान पीरियड्स अनियमित होने के साथ अचानक गर्मी लगना, रात में पसीना आना, नींद में परेशानी, मनोदशा में बदलाव, जोड़ों में दर्द और योनि में सूखापन जैसे लक्षण हो सकते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन में कमी का असर हड्डियों और हृदय स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। यदि लक्षण रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं, तो स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। जरूरत के अनुसार जीवनशैली में बदलाव और चिकित्सा उपचार से राहत मिल सकती है।

स्वास्थ्य सेवाओं में भी जरूरी है ध्यान


भारतीय मेनोपॉज सोसाइटी की 2026 की क्लिनिकल गाइडलाइन में मेनोपॉज को मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में अधिक जगह देने की जरूरत बताई गई है। इसमें महिलाओं को जागरूक करने, स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षित करने और 40 से 60 वर्ष की महिलाओं की जरूरतों पर विशेष ध्यान देने की सिफारिश की गई है।

भारत में 13 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान

मेनोपॉज पर काम करने वाले वेलनेस ब्रांड मेनोवेदा की मई 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में मेनोपॉज से जुड़ी समस्याओं के कारण हर साल करीब 150 अरब डॉलर यानी लगभग 13 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक नुकसान का अनुमान है। इसमें स्वास्थ्य संबंधी खर्च और कामकाज की उत्पादकता में कमी शामिल है।

जापान में 14.65 अरब डॉलर की उत्पादकता प्रभावित


वर्ष 2026 में प्रकाशित जापान के एक अध्ययन ने मासिक धर्म और मेनोपॉज से जुड़े लक्षणों के कारण सालाना 2.296 ट्रिलियन येन यानी करीब 14.65 अरब डॉलर की उत्पादकता प्रभावित होने का अनुमान लगाया। इसमें बीमारी के कारण काम पर अनुपस्थित रहने और काम के दौरान कार्यक्षमता घटने, दोनों का असर शामिल है। यह आंकड़ा केवल मेनोपॉज का नहीं, बल्कि दोनों स्थितियों के संयुक्त प्रभाव का अनुमान है।

खबर शेयर करें:

Published on:

18 Oct 2026 04:00 am

Hindi News / Lifestyle News / मेनोपॉज सिर्फ पीरियड्स बंद होना नहीं, जानें महिलाओं की सेहत और अर्थव्यवस्था पर इसका कितना असर

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

कन्या पूजन की तैयारी कर रहे हैं? घर पर इस आसान तरीके से बनाएं हलवाई जैसा मसालेदार काला चना, पूरी और हलवा 

Kanya Pujan Recipe
लाइफस्टाइल

Durga Ashtami 2026: अष्टमी पर साड़ी या सूट के साथ ऐसे करें मेकअप, दिनभर फ्रेश दिखेगा चेहरा

navratri makeup look, Durga Ashtami Makeup Look
लाइफस्टाइल

Kanya Pujan: घर पर इन आसान तरीकों से सजाएं कन्या पूजन की थाली और प्रसाद की प्लेटें

Kanya Pujan Thali Decoration Ideas
लाइफस्टाइल

Navratri 2026: महाअष्टमी पर अपनों को भेजें मां दुर्गा के आशीर्वाद से भरे खूबसूरत Ashtami Wishes और पोस्ट करें Status 

Durga Ashtami 2026 Wishes
लाइफस्टाइल

Maha Ashtami पर क्या पहनें? जानें पेस्टल पर्पल सूट से डार्क पर्पल कुर्ते तक, आउटफिट और एक्सेसरीज स्टाइल करने के टिप्स 

Maha Ashtami Outfit Ideas, Purple Outfit Ideas, Maha Ashtami Dress Ideas,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.