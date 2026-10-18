मेनोपॉज सिर्फ पीरियड्स बंद होना नहीं, जानें महिलाओं की सेहत और अर्थव्यवस्था पर इसका कितना असर

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, मेनोपॉज आमतौर पर 45 से 55 वर्ष की उम्र के बीच होता है। किसी अन्य कारण के बिना लगातार 12 महीने तक मासिक धर्म न आने पर इसे मेनोपॉज माना जाता है। इससे पहले के संक्रमणकाल को पेरिमेनोपॉज कहते हैं। इस दौरान पीरियड्स अनियमित होने के साथ अचानक गर्मी लगना, रात में पसीना आना, नींद में परेशानी, मनोदशा में बदलाव, जोड़ों में दर्द और योनि में सूखापन जैसे लक्षण हो सकते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन में कमी का असर हड्डियों और हृदय स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। यदि लक्षण रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं, तो स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। जरूरत के अनुसार जीवनशैली में बदलाव और चिकित्सा उपचार से राहत मिल सकती है।