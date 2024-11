Miss Universe 2024: रिया सिंघा बनीं ‘सोने की चिड़ियां’, लुक के पीछे की कहानी पढ़ आपको होगा गर्व

मिस यूनिवर्स 2024 का ग्रांड फिनाले करीब है। उसी बीच नेशनल कॉस्ट्यूम प्रतियोगिता में रिया सिंघा ने गोल्डन बर्ड बनकर एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। मेक्सिको में चल रहे मिस यूनिवर्स के फिनाले से पहले रिया सिंघा का ये अवतार कमाल का है। रिया सिंघा जब सोने की चिड़िया (Rhea Singha Golden Bird Look) बनकर आईं तो देखने वाले दंग रह गए। कुछ देर बाद इंटरनेट पर उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगे। चलिए हम रिया सिंघा के गोल्डन बर्ड वाले लुक की पूरी कहानी (The Inside Story Of Rhea Singha new look) जानते हैं।