Miss Universe Kerala 2026 Kaziah Liz Mejo: कभी बिना फिल्टर फोटो नहीं खिंचवाती थीं, आज जीता ताज

Miss Universe Kerala 2026 Winner Kaziah Liz Mejo: सालों तक काजिया लिज मेजो अपनी एक भी बिना फिल्टर वाली फोटो क्लिक नहीं करवाती थीं। उन्हें अपने लुक्स, पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस को लेकर गहरी असुरक्षा महसूस होती थी। लेकिन आज वही काजिया मिस यूनिवर्स केरल 2026 (Miss Universe Kerala 2026) का ताज जीतकर हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं। केरल के अलाप्पुझा जिले के मावेलिक्कारा की रहने वाली 19 वर्षीय काजिया ने आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया।