मुंबई को मिला नया एयरपोर्ट, जानिए Zaha Hadid ने कैसे बनाया 19,650 करोड़ के इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का डिजाइन

Navi Mumbai International Airport: भारत के नए नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज आधिकारिक रूप से उद्घाटन हो गया है। यह देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसकी लागत करीब 19,650 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण अदाणी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स के नेतृत्व में हुआ है जबकि इसका डिजाइन मशहूर आर्किटेक्चर फर्म ज़ाहा हदीद आर्किटेक्ट्स (ZHA) ने तैयार किया है।