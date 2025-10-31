Chef Sanjeev Kapoor: ना एक्सरसाइज, ना सख्त डाइट, फिर भी संजीव कपूर दिखते हैं इतने फिट, जानिए उनका फिटनेस मंत्र

Chef Sanjeev Kapoor Diet: भारत के सबसे मशहूर शेफ संजीव कपूर सिर्फ अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। 61 की उम्र में जहां लोग थकान और बढ़ती उम्र की शिकायत करते हैं, वहीं संजीव कपूर अब भी पहले की तरह एनर्जेटिक और फिट नजर आते हैं। हैरानी की बात ये है कि वे न तो रोज जिम जाते हैं, न ही किसी सख्त डाइट को फॉलो करते हैं। फिर भी उनकी फिटनेस देखकर हर कोई यही सोचता है आखिर उनका राज क्या है? ऐसे में संजीव कपूर ने खुद अपना फिटनेस सीक्रेट बताया है। जानिए उनका फिटनेस मंत्र।