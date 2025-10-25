‘दो बूंद जिंदगी के’, ‘अबकी बार मोदी सरकार’ के साथ ही इन फेमस ऐड को Piyush Pandey ने गढ़ा, जानें ट्रेनी की नौकरी से पद्म श्री पाने तक का सफर



अबकी बार मोदी सरकार- बीजेपी का 2014 लोकसभा चुनाव अभियान

Fevicol के प्रसिद्ध विज्ञापन- Fevicol Bus, Fevicol Fish, Fevicol Sofa

Fevicol का लोकप्रिय नारा- “तोड़ो नहीं, जोड़ो”

पोलियो अभियान- अमिताभ बच्चन के साथ(दो बूंद जिंदगी के)

Pond's का “Googly Woogly Woosh” विज्ञापन (2010)

“चल मेरी लूना”

Cadbury Dairy Milk- “कुछ खास है जिंदगी में”

Vodafone ad campaigns - Pug, ZooZoos

Asian Paints- “हर घर कुछ कहता है”

भारत पर्यटन अभियान

“बेल बजाओ” घरेलू हिंसा रोकथाम अभियान

कैंसर पेशेंट एसोसिएशन के लिए एंटी-स्मोकिंग कैंपेन

रथ वनस्पति

फॉर्च्यून ऑयल

गूगल रियूनियन

द हिंदू

गुजरात टूरिज्म

"मिले सुर मेरा तुम्हारा" 1988 का राष्ट्रीय एकता गीत