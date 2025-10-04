Pollution Effect Heart: दिल के लिए प्रदूषण बना ‘साइलेंट किलर’, हर साल लाखों मौत, बचाव के लिए बदलें ये आदतें

Pollution Effect Heart: सर्दियों के आते ही देश के बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का असर तेजी से बढ़ने लगता है, खासकर दिल्ली-एनसीआर स्मॉग की चादर में लिपटा नजर आता है। इसके कारण लाखों लोगों को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे सांस लेने में दिक्कत, गले में खराश और आंखों में जलन।



अक्सर हम मानते हैं कि वायु प्रदूषण केवल फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन सच यह है कि यह हमारे दिल की सेहत को भी बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। एक हालिया रिसर्च में पाया गया है कि हवा में मौजूद सूक्ष्म कण हमारे शरीर में प्रवेश करके गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं।आइए जानते हैं ऐसे प्रदूषण से बचाव और खुद को सुरक्षित रखने के कुछ आसान और असरदार उपाय।