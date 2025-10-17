Railway Blanket News: रेलवे ने गंदे कंबल को लेकर किया बदलाव, जयपुर से शुरुआत, जानिए यात्रियों को कैसे होगा फायदा

इस पहल के साथ ही रेलवे ने उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में 65 छोटे और मध्यम आकार के स्टेशनों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक का बजट जारी किया है। जयपुर में रेल मंत्री ने नए प्लेटफॉर्म, डिजिटल साइनबोर्ड, कोच पोजीशन डिस्प्ले सिस्टम और इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम (IPIS) का भी उद्घाटन किया। इन नई सुविधाओं से यात्रियों को स्टेशन पर सही जानकारी मिलेगी और उनका सफर पहले से ज्यादा आरामदायक होगा।