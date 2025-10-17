Railway Blanket News: रेलवे ने गंदे कंबल को लेकर किया बदलाव, जयपुर से शुरुआत, जानिए यात्रियों को कैसे होगा फायदा

Indian Railways Launches Sanganeri-Printed Blanket Covers for Better Hygiene (Image: Patrika.com)
Railway Blanket News: अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए राहत लेकर आई है। दरअसल भारतीय रेलवे ने अब ट्रेनों में दिए जाने वाले कंबलों की सफाई और हाइजीन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अक्सर यात्रियों की शिकायत रहती थी कि ट्रेनों में मिलने वाले कंबल साफ नहीं होते हैं जिसे लेकर रेलवे ने अब इसका समाधान कर दिया है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से एक पायलेट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसके तहत यात्रियों को अब ट्रेन में कवर लगे हुए कंबल मुहैया कराये जाएंगे।
रेल मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जयपुर आसारवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12981) से की है। इन कंबलों पर सांगानेरी प्रिंट के कवर लगाए गए हैं जो दिखने में आकर्षक होने के साथ-साथ धोने और इस्तेमाल करने में भी आसान हैं। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह आइडिया यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर लाया गया है ताकि ट्रेन में सफर करते समय उन्हें घर जैसी स्वच्छता और आराम का बेहतर एक्सपीरियंस मिल सके।
अभी यह पहल सिर्फ जयपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है। अगर यह प्रयोग सफल रहा और यात्रियों को पसंद आता है तो इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि भविष्य में रेलवे भारत के अन्य पारंपरिक प्रिंट्स जैसे बाघ प्रिंट, अज्रक, इकत, माधुबनी आदि को भी शामिल करेगा ताकि भारतीय कलाओं को भी बढ़ावा दिया जा सके।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ''कई यात्री शिकायत करते थे कि ट्रेन के कंबल गंदे लगते हैं। अब हम यात्रियों को उसी तरह कवर वाले कंबल देंगे, जिस तरह से हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। इससे न सिर्फ हाइजीन बेहतर होगी, बल्कि उनका सफर भी और आरामदायक बनेगा।''
रेल मंत्रालय ने कहा कि इन कवरों को इस तरह बनाया गया है कि वे लंबे समय तक टिके रहें, आसानी से धुल सकें और उनका कलर भी बना रहे।
इस पहल के साथ ही रेलवे ने उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में 65 छोटे और मध्यम आकार के स्टेशनों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक का बजट जारी किया है। जयपुर में रेल मंत्री ने नए प्लेटफॉर्म, डिजिटल साइनबोर्ड, कोच पोजीशन डिस्प्ले सिस्टम और इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम (IPIS) का भी उद्घाटन किया। इन नई सुविधाओं से यात्रियों को स्टेशन पर सही जानकारी मिलेगी और उनका सफर पहले से ज्यादा आरामदायक होगा।
