28 करोड़ की Richard Mille घड़ी पहनती दिखीं राधिका मर्चेंट, दुनिया में सिर्फ 10 पीस

आरएम 75-01 घड़ी का मैकेनिकल डिजाइन गोथिक वास्तुकला के साथ ही पानी के बहाव से प्रेरित है। इसके अलावा, यह घड़ी Colorless, Pink और Blue Sapphire Variants में आती है और इसमें रात में चमकने वाले 'सुपरलुमिनोवा' (SuperLuminova) का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह अंधेरे में भी कमाल की दिखती है। इसके अंदर का हिस्सा यानी कैलिबर बेहद जटिल होने के साथ ही इसमें 'फ्लाइंग टूरबिलॉन' और 'फ्लाइंग बैरल' तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे अंदर से बहुत खूबसूरत और हल्का बनाती है। इसमें ग्रेड 5 टाइटेनियम (90% टाइटेनियम, 6% एल्युमीनियम और 4% वैनेडियम) का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही इन पर 5N सोने की कोटिंग की गई है। बता दें, यह वही मटेरियल है जो एरोप्लेन और रेसिंग कारों में इस्तेमाल होता है, जिससे यह घड़ी बहुत मजबूत और जंग से सुरक्षित रहती है।