WWE स्टार Rinku Singh Rajput ने छोड़ी फेम की दुनिया, बने प्रेमानंद महाराज के शिष्य, जानिए करोड़ों कमाने वाले की जीवन कहानी

कभी रिंग में अपने दमखम और आक्रामक अंदाज से दर्शकों का दिल जीतने वाले WWE स्टार रिंकू सिंह राजपूत आज एक अलग ही राह पर निकल चुके हैं। करोड़ों की कमाई, ग्लैमर और शोहरत छोड़कर अब वे वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में सेवा कर रहे हैं। वही रिंकू, जो कभी दुनिया के सामने “Veer Mahaan” के नाम से जाने जाते थे, अब साधारण वस्त्रों में, माथे पर तिलक लगाए, झाड़ू लगाते और भक्ति में लीन दिखाई देते हैं।