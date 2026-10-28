WPL 2027 Auction Live: 146 खिलाड़ी नीलामी के मैदान में, 27 की चमकेगी किस्मत, यहां देखें ऑक्शन की लाइव अपडेट

WPL 2027 Auction Live Updates: विमेंस प्रीमियर लीग 2027 का आगाज जनवरी में होगा। लेकिन, इससे पहले आज 28 अक्‍टूबर को खिलाड़ियों का मिनी ऑक्‍शन होगा, जिसमें कुल 146 खिलाड़ियों की किस्‍मत दांव पर लगी होगी, लेकिन चमकेगी सिर्फ 27 की, क्‍योंकि पांचों फ्रैंचाइजी में इतने ही स्लॉट खाली है। यूपी वॉरियर्स (UPWW) के पास 3.75 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा पर्स है। वहीं, मुंबई इंडियंस (MIW) के पास 90 लाख रुपये का सबसे छोटा पर्स है। जबकि गुजरात जायंट्स (GGW) 1.25 करोड़ रुपये के पर्स के साथ दूसरे नंबर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCBW) के पास 1.15 करोड़ रुपये और दिल्ली कैपिटल्स (DCW) 1.10 करोड़ रुपये का पर्स है। ऑक्‍शन में भारतीय क्रिकेटर जी कमलिनी, स्नेह राणा और सुषमा वर्मा के साथ विदेशी खिलाड़ी ग्रेस हैरिस, जेस जोनासेन और सोफी मोलिनक्स पर सबकी निगाहें होंगी।