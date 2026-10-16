CJP Tiranga March Live: कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क के पास सुरक्षा बल तैनात

Abhijit Deepke Tiranga March Live: कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने आज यानी 16 अक्टूबर को नई दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा मार्च की घोषणा की है। CJP के ऐलान के बाद दिल्ली नगर निगम ने पार्क को दो दिन के लिए बंद रखने का नोटिस जारी किया है। दूसरी तरफ 16 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपना पक्ष रखा है। पुलिस उपायुक्त और पीएमएमसी की डीसीपी नेहा यादव ने कहा कि सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को देखते हुए इलाके में पहले से ही निषेधाज्ञा लागू है और लोगों से अपील है कि वे गैरकानूनी जमावड़े का हिस्सा न बनें।