CJP Tiranga March Live: कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क के पास सुरक्षा बल तैनात

Live
Abhijit Deepke Tiranga March Live: कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने आज यानी 16 अक्टूबर को नई दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा मार्च की घोषणा की है। CJP के ऐलान के बाद दिल्ली नगर निगम ने पार्क को दो दिन के लिए बंद रखने का नोटिस जारी किया है। दूसरी तरफ 16 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपना पक्ष रखा है। पुलिस उपायुक्त और पीएमएमसी की डीसीपी नेहा यादव ने कहा कि सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को देखते हुए इलाके में पहले से ही निषेधाज्ञा लागू है और लोगों से अपील है कि वे गैरकानूनी जमावड़े का हिस्सा न बनें।
2026-10-16 08:08:13 am
CJP प्रमुख अभिजीत दीपके ने आज कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 'लहरा दो तिरंगा' विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। इस आह्वान के कारण वहां कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है।
2026-10-16 08:04:27 am
दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर NSUI के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। NSUI के कार्यकर्ता थाने के बाहर महिला सदस्यों से कथित मारपीट के मामले में FIR की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस मामले में NSUI अध्यक्ष विनोद जाखड़ समेत कई सदस्यों को हिरासत में लिए जाने की सूचना भी है।
2026-10-16 06:43:47 am
डीसीपी नेहा यादव ने बताया कि सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति को देखते हुए शांति बनाए रखने और लोगों तथा सार्वजनिक व निजी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा पहले से ही लागू है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों और आम जनता से अपील की है कि वे ऐसी किसी भी भीड़ या जमावड़े का हिस्सा न बनें, जो बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जारी आदेशों का उल्लंघन करता हो। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
2026-10-16 06:40:44 am
अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग उनके घर के आसपास निगरानी कर रहे हैं। बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियां उनका पीछा कर रही हैं। दिल्ली पुलिस के जवान सिविल ड्रेस में उन पर नजर रख रहे हैं। उन्हें कभी भी हिरासत में लिया जा सकता है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय