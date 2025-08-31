Breaking News in Hindi Today: अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले में छत्तीसगढ़ के रायपुर से बड़ी खबर

2025-08-31 03:41:35 pm

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रामबन में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण

रामबन में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, "हालात का जायज़ा लिया जा रहा है। लगातार भारी बारिश के कारण कई जगहों पर राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। NHAI और प्रशासन से बात करने के बाद पता चला है कि फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था मौजूद है, लेकिन जहां भूस्खलन के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हुई है, उसे बहाल करने में 20-25 दिन लगेंगे, लेकिन फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था है। उधमपुर के आसपास के इलाकों में प्रभाव ज़्यादा रहा है..."

राजगढ़ में बादल फटने की घटना पर उमर अब्दुल्ला ने कहा, "...मैंने अधिकारियों से बात की और तत्काल राहत की घोषणा की। डीसी, एसपी, सभी ने मौके पर जाकर बचाव कार्य किया