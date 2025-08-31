Breaking News in Hindi Today: अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले में छत्तीसगढ़ के रायपुर से बड़ी खबर

Live
Breaking News in Hindi Today: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामला। TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ FIR दर्ज। माना कैंप पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 और 197 के तहत FIR दर्ज।
आज यानी 31 अगस्त 2025 की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज और ताज़ा अपडेट यहां पढ़ें।
2025-08-31 04:10:57 pm
भारी बारिश और भूस्खलन के चलते लिया गया फैसला
2025-08-31 03:57:25 pm
विशेषकर उत्तराखंड, दक्षिण हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में अधिक भारी बारिश संभव
2025-08-31 03:45:45 pm
चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात के बात बोले पीएम मोदी, 'दोनों देशों के मजबूत होंगे संबंध'
प्रधानमंत्री मोदी-राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सीमा मुद्दे के समाधान की प्रतिबद्धता व्यक्त की
राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम मोदी से कहा, भारत-चीन को अपने संबंधों को ‘‘रणनीतिक’’ और ‘‘दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य’’ से देखना चाहिए।
2025-08-31 03:41:35 pm
रामबन में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, "हालात का जायज़ा लिया जा रहा है। लगातार भारी बारिश के कारण कई जगहों पर राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। NHAI और प्रशासन से बात करने के बाद पता चला है कि फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था मौजूद है, लेकिन जहां भूस्खलन के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हुई है, उसे बहाल करने में 20-25 दिन लगेंगे, लेकिन फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था है। उधमपुर के आसपास के इलाकों में प्रभाव ज़्यादा रहा है..."
राजगढ़ में बादल फटने की घटना पर उमर अब्दुल्ला ने कहा, "...मैंने अधिकारियों से बात की और तत्काल राहत की घोषणा की। डीसी, एसपी, सभी ने मौके पर जाकर बचाव कार्य किया
2025-08-31 03:32:50 pm
लखनऊ स्थित पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में दो लोगों की मौत, पांच लोग घायल । लखनऊ DM विशाक जी ने बताया कि पुलिस टीम, इमरजेंसी रिस्पांस, SDRF टीम मौके पर पहुंच गई है। दो लोगों की मौत हो गई है। पांच लोग घायल हैं। विस्फोट का कारण क्या है और अन्य मुद्दों का पता लगाने के लिए पुलिस और अग्निशमन सेवा की टीमें यहां हैं।
2025-08-31 03:13:50 pm
आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद
