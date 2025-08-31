Patrika LogoSwitch to English

Breaking News in Hindi Today: अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले में छत्तीसगढ़ के रायपुर से बड़ी खबर

31 अगस्त 2025 की Breaking News LIVE: देश-दुनिया की बड़ी खबरें, राजनीति, खेल, मौसम, Bollywod और ताज़ा अपडेट यहां पढ़े।

नई दिल्ली

Satya Brat Tripathi

Aug 31, 2025

breaking news: आज की ताजा खबरें

Breaking News in Hindi Today: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामला। TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ FIR दर्ज। माना कैंप पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 और 197 के तहत FIR दर्ज।

आज यानी 31 अगस्त 2025 की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज और ताज़ा अपडेट यहां पढ़ें।

प्रमुख घटनाएँ

जम्मू में सरकारी और सभी निजी स्कूल 1 सितंबर तक बंद
भारत के उत्तर पश्चिम में सितंबर में अधिक बारिश का पूर्वानुमानः मौसम विभाग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की मुलाकात
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रामबन में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण
यूपीः लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट
जम्मू-कश्मीर के पुंछ में 2 आतंकी गिरफ्तार
2025-08-31 04:10:57 pm

जम्मू में सरकारी और सभी निजी स्कूल 1 सितंबर तक बंद

भारी बारिश और भूस्खलन के चलते लिया गया फैसला

2025-08-31 03:57:25 pm

भारत के उत्तर पश्चिम में सितंबर में अधिक बारिश का पूर्वानुमानः मौसम विभाग

विशेषकर उत्तराखंड, दक्षिण हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में अधिक भारी बारिश संभव

2025-08-31 03:45:45 pm

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की मुलाकात

चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात के बात बोले पीएम मोदी, 'दोनों देशों के मजबूत होंगे संबंध'

प्रधानमंत्री मोदी-राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सीमा मुद्दे के समाधान की प्रतिबद्धता व्यक्त की

राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम मोदी से कहा, भारत-चीन को अपने संबंधों को ‘‘रणनीतिक’’ और ‘‘दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य’’ से देखना चाहिए।

2025-08-31 03:41:35 pm

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रामबन में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण

रामबन में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, "हालात का जायज़ा लिया जा रहा है। लगातार भारी बारिश के कारण कई जगहों पर राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। NHAI और प्रशासन से बात करने के बाद पता चला है कि फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था मौजूद है, लेकिन जहां भूस्खलन के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हुई है, उसे बहाल करने में 20-25 दिन लगेंगे, लेकिन फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था है। उधमपुर के आसपास के इलाकों में प्रभाव ज़्यादा रहा है..."
राजगढ़ में बादल फटने की घटना पर उमर अब्दुल्ला ने कहा, "...मैंने अधिकारियों से बात की और तत्काल राहत की घोषणा की। डीसी, एसपी, सभी ने मौके पर जाकर बचाव कार्य किया

2025-08-31 03:32:50 pm

यूपीः लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट

लखनऊ स्थित पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में दो लोगों की मौत, पांच लोग घायल । लखनऊ DM विशाक जी ने बताया कि पुलिस टीम, इमरजेंसी रिस्पांस, SDRF टीम मौके पर पहुंच गई है। दो लोगों की मौत हो गई है। पांच लोग घायल हैं। विस्फोट का कारण क्या है और अन्य मुद्दों का पता लगाने के लिए पुलिस और अग्निशमन सेवा की टीमें यहां हैं।

2025-08-31 03:13:50 pm

जम्मू-कश्मीर के पुंछ में 2 आतंकी गिरफ्तार

आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

जम्मू-कश्मीर में दो आतंकी ढेर, गोला-बारूद समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद

राष्ट्रीय

कैदियों के पुनर्वास की नई पहल, इस राज्य में पूर्व-रिलीज और पोस्ट-रिलीज काउंसलिंग की योजना शुरू

राष्ट्रीय

सांसद को वापस मिली छिनी हुई चेन, याद आया जब पहली नौकरी लगने पर विधवा मां ने पूछा था- कितना कमा लोगी?

राष्ट्रीय

नौकरी का झांसा देकर युवती को ले गए 80 KM दूर, गैंगरेप कर…

राष्ट्रीय

‘केवल 871 ग्राम गांजा जब्त हुआ’, दिल्ली हाई कोर्ट ने तस्करी के आरोप में गिरफ्तार शख्स को जमानत देते हुए क्या कहा?

