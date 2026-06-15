लखनऊ में सरकारी सीमेंट का काला खेल! जेहटा-माल रोड पर बिक्री के आरोपों से हड़कंप

सरकारी निर्माण सामग्री के दुरुपयोग की आशंका से हड़कंप (फोटो सोर्स: भाषा संवाद WhatsApp News Group)
Cement Black Marketing Lucknow: राजधानी लखनऊ के माल थाना क्षेत्र अंतर्गत जेहटा-माल रोड पर सरकारी योजनाओं में इस्तेमाल होने वाली सीमेंट की कथित कालाबाजारी का मामला चर्चा का विषय बन गया है। स्थानीय लोगों और क्षेत्रीय सूत्रों द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार, पेट्रोल पंप के सामने स्थित एक निजी प्रतिष्ठान पर सरकारी कार्यों के लिए आवंटित सीमेंट की बिक्री की जा रही है। मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है और लोग पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी विकास परियोजनाओं के लिए आने वाली निर्माण सामग्री को कथित रूप से निजी स्तर पर बेचा जा रहा है। आरोपों के केंद्र में जेहटा-माल रोड स्थित ‘श्री श्याम ट्रेडर्स’ नामक प्रतिष्ठान का नाम सामने आ रहा है। हालांकि अभी तक संबंधित विभागों की ओर से इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन मामले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
क्षेत्र में चर्चा है कि जिन निर्माण सामग्रियों का उपयोग सड़कों, पुलियों, सरकारी भवनों और अन्य विकास कार्यों में होना चाहिए, वे कथित रूप से निजी गोदामों और दुकानों तक पहुंच रही हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि कुछ सीमेंट की बोरियों पर सरकारी उपयोग से संबंधित चिन्ह और निर्देश भी देखे गए हैं, जिसके बाद संदेह और गहरा गया है। लोगों का कहना है कि यदि सरकारी योजनाओं के लिए खरीदी गई सामग्री का उपयोग निर्धारित कार्यों के बजाय निजी लाभ के लिए किया जा रहा है, तो यह न केवल सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला है बल्कि विकास कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है।
जेहटा-माल रोड पर जिस स्थान को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, वह क्षेत्र का व्यस्त मार्ग माना जाता है। पेट्रोल पंप के सामने स्थित होने के कारण यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में स्थानीय नागरिक यह सवाल उठा रहे हैं कि यदि वास्तव में कोई अनियमितता हो रही है तो संबंधित विभागों और निगरानी एजेंसियों की नजर उस पर क्यों नहीं पड़ी। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यदि सरकारी सामग्री की कथित बिक्री लंबे समय से जारी है, तो इसकी जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचनी चाहिए थी। इस मामले ने प्रशासनिक निगरानी और नियंत्रण व्यवस्था को लेकर भी बहस छेड़ दी है।
पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कथित रूप से सरकारी सीमेंट निजी प्रतिष्ठान तक कैसे पहुंच रहा है। सरकारी परियोजनाओं में उपयोग होने वाली सामग्री की खरीद, भंडारण और वितरण की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। ऐसे में यदि किसी निजी दुकान तक ऐसी सामग्री पहुंचती है तो इसकी पूरी सप्लाई चेन की जांच आवश्यक हो जाती है।
स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मामले की जांच केवल दुकान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि सामग्री किस स्रोत से आई, उसके परिवहन में कौन शामिल था और क्या किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ है। जांच एजेंसियों को रिकॉर्ड, परिवहन दस्तावेज और संबंधित विभागों के अभिलेखों का मिलान करना चाहिए ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके।
सूत्रों का कहना है कि यदि सरकारी निर्माण सामग्री के दुरुपयोग के आरोप सही साबित होते हैं तो इसका सीधा असर विकास परियोजनाओं पर पड़ सकता है। सरकारी योजनाओं के लिए निर्धारित सामग्री में कमी आने से निर्माण कार्य प्रभावित हो सकते हैं और परियोजनाओं की लागत भी बढ़ सकती है।
इसके अलावा ऐसी घटनाएं जनता के विश्वास को भी प्रभावित करती हैं। सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए खर्च किया जाने वाला धन जनता के टैक्स से आता है और उसका सही उपयोग सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। इसलिए ऐसे मामलों में पारदर्शी जांच और जवाबदेही अत्यंत आवश्यक है।
क्षेत्र के नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मामले की तत्काल जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि संबंधित प्रतिष्ठान और गोदामों का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। यदि आरोप निराधार हैं तो तथ्यों के आधार पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए और यदि अनियमितता पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
लोगों का कहना है कि सरकारी योजनाओं के लिए आने वाली सामग्री गरीबों, ग्रामीण क्षेत्रों और सार्वजनिक सुविधाओं के विकास के लिए होती है। ऐसे में उसका दुरुपयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने मांग की है कि जांच के दौरान संबंधित विभागों की भूमिका की भी समीक्षा की जाए।
मामले को लेकर अभी तक संबंधित विभागों या प्रशासन की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि क्षेत्र में उठे सवालों और बढ़ती चर्चाओं के बीच लोगों की निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। यदि जांच शुरू होती है तो उससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच सबसे महत्वपूर्ण होती है। बिना जांच के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा, लेकिन सामने आए आरोप इतने गंभीर हैं कि उनकी अनदेखी भी नहीं की जा सकती। इसलिए आवश्यक है कि संबंधित एजेंसियां तथ्यों की पड़ताल कर वास्तविक स्थिति जनता के सामने रखें।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग