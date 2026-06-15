लखनऊ में सरकारी सीमेंट का काला खेल! जेहटा-माल रोड पर बिक्री के आरोपों से हड़कंप

क्षेत्र में चर्चा है कि जिन निर्माण सामग्रियों का उपयोग सड़कों, पुलियों, सरकारी भवनों और अन्य विकास कार्यों में होना चाहिए, वे कथित रूप से निजी गोदामों और दुकानों तक पहुंच रही हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि कुछ सीमेंट की बोरियों पर सरकारी उपयोग से संबंधित चिन्ह और निर्देश भी देखे गए हैं, जिसके बाद संदेह और गहरा गया है। लोगों का कहना है कि यदि सरकारी योजनाओं के लिए खरीदी गई सामग्री का उपयोग निर्धारित कार्यों के बजाय निजी लाभ के लिए किया जा रहा है, तो यह न केवल सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला है बल्कि विकास कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है।