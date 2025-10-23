Patrika LogoSwitch to English

UP के युवाओं के लिए सुनहरा मौका- रोजगार मेले में पीएम मोदी देंगे 51,000 को सरकारी नियुक्ति पत्र

PM Modi to Distribute Appointment: देश के युवाओं के लिए शुक्रवार का दिन बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी रोजगार मेलों का आयोजन हो रहा है, जहां युवाओं को सुनहरे अवसर मिलेंगे।

3 min read

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 23, 2025

युवाओं के लिए रोजगार का महाकुंभ, 31 अक्टूबर तक चलेंगे रोजगार मेले (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

युवाओं के लिए रोजगार का महाकुंभ, 31 अक्टूबर तक चलेंगे रोजगार मेले (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

UP Job Alert: देश के लाखों युवाओं के लिए शुक्रवार (31 अक्टूबर) का दिन उम्मीद और अवसर लेकर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17वें रोजगार मेले (Rozgar Mela) के तहत देशभर के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर सौंपेंगे। यह कार्यक्रम न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि राज्य के अलग-अलग जिलों में भी आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए 24 से 31 अक्टूबर तक कई जिलों में रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगेंगे रोजगार मेले

उत्तर प्रदेश के इटावा, भदोही, मेरठ, एटा, बांदा और ललितपुर जैसे जिलों में 31 अक्टूबर तक 10 रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। यह मेले युवाओं को रोजगार देने और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लगाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इन मेलों में भाग लेने के लिए युवाओं को कोई शुल्क नहीं देना होगा। उम्मीदवारों को केवल राज्य सरकार की वेबसाइट rojgaarsangam.up.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल संवाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन मेलों में चयनित युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। वे बताएंगे कि सरकार रोजगार के क्षेत्र में कौन-कौन से कदम उठा रही है और युवाओं के लिए नए अवसर कैसे सृजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और अजय टम्टा भी मौजूद रहेंगे।

किन-किन सेक्टर में मिलेंगी नौकरियां

इस बार के रोजगार मेले में युवाओं को विभिन्न सेक्टरों में नौकरी के अवसर दिए जा रहे हैं। इनमें शामिल हैं-

  • सिक्योरिटी गार्ड
  • सुपरवाइजर
  • अकाउंटेंट
  • कंप्यूटर ऑपरेटर
  • सेल्स एग्जीक्यूटिव
  • कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट
  • एग्जीक्यूटिव आदि पद

सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों के युवाओं को समान रूप से अवसर मिले और वे देश की आर्थिक प्रगति में भागीदार बनें।

रोजगार मेलों की तिथियां और स्थान

रोजगार मेला 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। नीचे दी गई सूची में जिलों के अनुसार तारीख और पदों की संख्या दी गई है:

तिथिजिलास्थानपदों की संख्या
24-25 अक्टूबरइटावा (जसवंतनगर)स्थानीय रोजगार कार्यालय100
24 अक्टूबरभदोहीजिला रोजगार कार्यालय300
25 अक्टूबरमेरठक्षेत्रीय रोजगार कार्यालय350
27 अक्टूबरएटाकल्याणी पीजी कॉलेज593
28 अक्टूबरबांदाआरपी प्राइवेट आईटीआई20
29 अक्टूबरललितपुरजिला रोजगार कार्यालय674
29-30 अक्टूबरखेरीआईटीआई परिसर50
30 अक्टूबरकौशांबीरोजगार कार्यालय500
31 अक्टूबरखेरी (आईटीआई राजापुर)स्थानीय परिसर250
31 अक्टूबरमेरठक्षेत्रीय रोजगार मेला350

कौन कर सकता है आवेदन

इन मेलों में 10वीं, 12वीं पास, आईटीआई, ग्रेजुएट फ्रेशर और अनुभवी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। यह अवसर उन युवाओं के लिए खास है जो निजी या सरकारी क्षेत्र में स्थिर करियर की तलाश में हैं।

उम्र सीमा और योग्यता

आवेदक की उम्र 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 65 वर्ष तक हो सकती है, यह पद के अनुसार तय की जाएगी। वेतन भी पद और कंपनी की प्रकृति पर निर्भर करेगा।

जरूरी दस्तावेज

रोजगार मेले में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को कुछ आवश्यक दस्तावेज लेकर जाना होगा, जिनमें शामिल हैं:

  • शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
  • अनुभव प्रमाण पत्र (यदि हो)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पहचान पत्र (आधार कार्ड या वोटर आईडी)

सरकार की मंशा- हर हाथ को काम

प्रधानमंत्री मोदी ने ‘रोजगार मेला’ को युवाओं की आकांक्षाओं से जोड़ते हुए कहा है कि यह केवल एक नौकरी देने का अभियान नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब तक देशभर में 10 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मेलों के माध्यम से नौकरी मिल चुकी है। इस पहल का उद्देश्य न केवल रोजगार देना है, बल्कि युवाओं को “सेवा भाव” और राष्ट्र निर्माण के मिशन से जोड़ना भी है।

यूपी सरकार की पहल

उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कई नई पहलें शुरू की हैं। हाल ही में आयोजित रोजगार मेलों में लाखों युवाओं को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार मिला है। रोजगार संगम पोर्टल के माध्यम से राज्य में अब तक हजारों युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। पोर्टल का उद्देश्य नियोक्ता और उम्मीदवारों के बीच पारदर्शी कनेक्शन स्थापित करना है।

युवाओं में उत्साह

रोजगार मेले को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है। कई उम्मीदवारों का कहना है कि इससे उन्हें न केवल नौकरी का अवसर मिलेगा बल्कि अपने क्षेत्र में अनुभव हासिल करने का भी मौका मिलेगा। मेरठ की उम्मीदवार साक्षी वर्मा कहती हैं, “मैंने बीकॉम के बाद कई जगह आवेदन किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब रोजगार मेले ने हमें नई उम्मीद दी है।”

