UP के युवाओं के लिए सुनहरा मौका- रोजगार मेले में पीएम मोदी देंगे 51,000 को सरकारी नियुक्ति पत्र

UP Job Alert: देश के लाखों युवाओं के लिए शुक्रवार (31 अक्टूबर) का दिन उम्मीद और अवसर लेकर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17वें रोजगार मेले (Rozgar Mela) के तहत देशभर के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर सौंपेंगे। यह कार्यक्रम न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि राज्य के अलग-अलग जिलों में भी आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए 24 से 31 अक्टूबर तक कई जिलों में रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं।

