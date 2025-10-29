विधानसभा चुनाव के लिए मुसलमानो को साधने में जुटी BSP! इन 14 मुस्लिम बहुल जिलों के वोटर्स पर पैनी नजर

सूत्रों की माने तो आज की बैठक में मायावती मुस्लिम पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां सौंप सकती हैं। वह पदाधिकारियों के साथ इस बात को लेकर चर्चा कर सकती हैं कि कैसे अपने समाज को पार्टी से जोड़ा जाए? उन्होंने अयोध्या मंडल में मोहम्मद असद और लखनऊ में सरवर मलिक को मंडल संयोजक 25 अक्टूबर को बनाया। मुस्लिम भाईचारा कमेटियों का गठन यूपी के सभी 18 मंडलों में हो चुका है।