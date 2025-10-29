Patrika LogoSwitch to English

विधानसभा चुनाव के लिए मुसलमानो को साधने में जुटी BSP! इन 14 मुस्लिम बहुल जिलों के वोटर्स पर पैनी नजर

UP Politics: विधानसभा चुनाव के लिए मुसलमानो को साधने में बहुजन समाज पार्टी (BSP) जुट गई है। जानिए, किन 14 जिलों पर पार्टी पैनी नजर गढ़ाए हुए है?

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Oct 29, 2025

bsp supremo mayawati focusing on muslim vote bank

फोटो सोर्स-IANS

UP Politics: बहुजन समाज पार्टी (BSP) सुप्रीमो मायावती अब मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रणनीति पर जोर दे रही हैं। आज (बुधवार, 29 अक्टूबर) उन्होंने प्रदेशभर से मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन के मंडल स्तर के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। ये बैठक लखनऊ में होगी।

मायावती ने बुलाई मुस्लिम भाईचारा संगठन की बैठक

गौरतलब है कि मायावती ने 25 अक्टूबर को प्रदेश में मुस्लिम भाईचारा संगठन के मंडल प्रभारियों के नामों की घोषणा की थी। अब वे इन पदाधिकारियों को संगठनात्मक दिशा देंगी। खासतौर पर इस बात पर जोर रहेगा कि कैसे बूथ स्तर तक जाकर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में हर वोटर का नाम जुड़वाया जाए?

एक महीने में चौथा बड़ा आयोजन

यह पिछले एक महीने में चौथा बड़ा आयोजन BSP का है। इससे पहले दलित समाज से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन 9 अक्टूबर को हुआ था। इसके बाद यूपी-उत्तराखंड और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकें 16 और 19 अक्टूबर को हुईं। अब 29 अक्टूबर यानी आज मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक और 1 नवंबर को OBC भाईचारा कमेटी की बैठक आयोजित होने वाली है।

किन 14 जिलों पर मायावती की नजर

क्रमांकजिलामुस्लिम आबादी (%)
1मुरादाबाद50.80%
2रामपुर50.57%
3बिजनौर43.04%
4सहारनपुर41.97%
5शामली41.73%
6मुज़फ्फरनगर41.11%
7अमरोहा40.78%
8बलरामपुर37.51%
9बरेली34.43%
10मेरठ34.43%
11बहराइच33.53%
12हापुड़32.39%
13संभल32.88%
14श्रावस्ती30.79%

सोशल इंजीनियरिंग 2.0' को मजबूती देने में जुटी मायावती

राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो 2027 विधानसभा चुनाव से पहले 'सोशल इंजीनियरिंग 2.0' को मजबूती देने में मायावती जुटी हैं। 2007 में BSP को ब्राह्मण, OBC और मुस्लिम भाईचारा समितियों के बूथ स्तरीय नेटवर्क के कारण सत्ता मिली थी।

मुस्लिम पदाधिकारियों को सौंपी जा सकती है जिम्मेदारी

सूत्रों की माने तो आज की बैठक में मायावती मुस्लिम पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां सौंप सकती हैं। वह पदाधिकारियों के साथ इस बात को लेकर चर्चा कर सकती हैं कि कैसे अपने समाज को पार्टी से जोड़ा जाए? उन्होंने अयोध्या मंडल में मोहम्मद असद और लखनऊ में सरवर मलिक को मंडल संयोजक 25 अक्टूबर को बनाया। मुस्लिम भाईचारा कमेटियों का गठन यूपी के सभी 18 मंडलों में हो चुका है।

