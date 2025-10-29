विधानसभा चुनाव के लिए मुसलमानो को साधने में जुटी BSP! इन 14 मुस्लिम बहुल जिलों के वोटर्स पर पैनी नजर

फोटो सोर्स-IANS
UP Politics: बहुजन समाज पार्टी (BSP) सुप्रीमो मायावती अब मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रणनीति पर जोर दे रही हैं। आज (बुधवार, 29 अक्टूबर) उन्होंने प्रदेशभर से मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन के मंडल स्तर के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। ये बैठक लखनऊ में होगी।
गौरतलब है कि मायावती ने 25 अक्टूबर को प्रदेश में मुस्लिम भाईचारा संगठन के मंडल प्रभारियों के नामों की घोषणा की थी। अब वे इन पदाधिकारियों को संगठनात्मक दिशा देंगी। खासतौर पर इस बात पर जोर रहेगा कि कैसे बूथ स्तर तक जाकर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में हर वोटर का नाम जुड़वाया जाए?
यह पिछले एक महीने में चौथा बड़ा आयोजन BSP का है। इससे पहले दलित समाज से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन 9 अक्टूबर को हुआ था। इसके बाद यूपी-उत्तराखंड और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकें 16 और 19 अक्टूबर को हुईं। अब 29 अक्टूबर यानी आज मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक और 1 नवंबर को OBC भाईचारा कमेटी की बैठक आयोजित होने वाली है।
किन 14 जिलों पर मायावती की नजर
|क्रमांक
|जिला
|मुस्लिम आबादी (%)
|1
|मुरादाबाद
|50.80%
|2
|रामपुर
|50.57%
|3
|बिजनौर
|43.04%
|4
|सहारनपुर
|41.97%
|5
|शामली
|41.73%
|6
|मुज़फ्फरनगर
|41.11%
|7
|अमरोहा
|40.78%
|8
|बलरामपुर
|37.51%
|9
|बरेली
|34.43%
|10
|मेरठ
|34.43%
|11
|बहराइच
|33.53%
|12
|हापुड़
|32.39%
|13
|संभल
|32.88%
|14
|श्रावस्ती
|30.79%
राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो 2027 विधानसभा चुनाव से पहले 'सोशल इंजीनियरिंग 2.0' को मजबूती देने में मायावती जुटी हैं। 2007 में BSP को ब्राह्मण, OBC और मुस्लिम भाईचारा समितियों के बूथ स्तरीय नेटवर्क के कारण सत्ता मिली थी।
सूत्रों की माने तो आज की बैठक में मायावती मुस्लिम पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां सौंप सकती हैं। वह पदाधिकारियों के साथ इस बात को लेकर चर्चा कर सकती हैं कि कैसे अपने समाज को पार्टी से जोड़ा जाए? उन्होंने अयोध्या मंडल में मोहम्मद असद और लखनऊ में सरवर मलिक को मंडल संयोजक 25 अक्टूबर को बनाया। मुस्लिम भाईचारा कमेटियों का गठन यूपी के सभी 18 मंडलों में हो चुका है।
