UP Housing Policy: अब घर बनाना पड़ेगा भारी! बढ़ सकते हैं 9 तरह के सरकारी शुल्क

UP Housing Policy Building House in UP Get Costlier: उत्तर प्रदेश में मकान बनवाने की योजना बना रहे लोगों को अब अधिक खर्च के लिए तैयार रहना होगा। सरकार भवन निर्माण से जुड़े 8 से 9 शुल्कों को बढ़ाने पर विचार कर रही है। इससे विकास प्राधिकरणों की आमदनी बढ़ेगी, लेकिन आम जनता की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।