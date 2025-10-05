‘फॉर्मूले’ बनाकर केजरीवाल ने जनता को धोखा दिया, कांग्रेस नेता ने ‘आप’ को BJP की B-टीम बताया

UP Politics: कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर गोवा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन से मना करने को लेकर जोरदार हमला बोला। इस दौरान उन्होंने आप (आम आदमी पार्टी) को BJP की बी-टीम करार देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने हमेशा 'फॉर्मूले' बनाकर जनता के भरोसे को धोखा दिया है।