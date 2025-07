UP Minister Aseem Arun: असीम अरुण ने ठुकराई नीली बत्ती वाली गाड़ी, नियमों की सख्ती से रखी लाज

UP Ex IPS Officer and Minister Aseem Arun: “Once a cop, always a cop” यह कहावत इस सप्ताह एक बार फिर चरितार्थ हो गई जब उत्तर प्रदेश के मंत्री और पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण ने वाराणसी दौरे के दौरान प्रोटोकॉल में आई एक ऐसी गाड़ी का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, जिसमें अनाधिकृत नीली बत्ती लगी थी।