UP Launch NCR: अब लखनऊ बनेगा नया NCR: 6 जिलों की सूरत संवारेगा SCR

UP to Launch Its Own NCR: दिल्ली-एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत आसपास के जिलों के सुनियोजित विकास के लिए स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) की नींव रखी जा चुकी है। इस महत्वाकांक्षी योजना को अगले छह वर्षों में आकार देने का लक्ष्य है। SCR के अंतर्गत लखनऊ के साथ-साथ उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई, रायबरेली और अयोध्या जैसे जिलों को सम्मिलित किया गया है। इस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल लगभग 26,700 वर्ग किलोमीटर होगा, जो समेकित विकास, आधारभूत संरचना, रोजगार सृजन और बेहतर जीवन शैली की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है।