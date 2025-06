Lucknow Smart City: अब लखनऊ में भी दिखेगा दुबई जैसा नजारा, 42 मंजिल की इमारतों को मिली मंजूरी

यह भी पढ़ें

अब तक लखनऊ में अधिकतम 20 से 25 मंजिल की इमारतें ही बन पाती थीं। सरकारी और निजी क्षेत्र की सभी आवासीय परियोजनाएं इन्हीं सीमाओं में सिमटी हुई थीं। लेकिन नई FAR नीति में शहीद पथ, किसान पथ और ग्रीन कॉरिडोर के समानांतर 500-500 मीटर की परिधि में विकसित क्षेत्रों में 4.0 FAR और अविकसित क्षेत्रों में 5.0 FAR तक की मंजूरी दी गई है। पूर्व में इन इलाकों में सिर्फ 2.5 FAR अनुमन्य था, जिससे गगनचुंबी इमारतों का निर्माण बाधित होता था।