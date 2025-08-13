डीएम का आदेश: पीवीआर, लूलू मॉल, फिनिक्स आलमबाग सहित 13 सिनेमाघरों में 15 अगस्त को निशुल्क फिल्में

लखनऊ में जिलाधिकारी विशाखा जी ने 15 अगस्त को 13 मल्टीप्लेक्सों और सिनेमाघरों में देशभक्ति फिल्में निशुल्क दिखाई जाने का आदेश जारी किया है। जिनमें सीनियर सिटीजन, स्कूलों, कॉलेजों के बच्चों और दिव्यांगों के लिए सीटें आरक्षित रहने की भी जानकारी दी है। इसके लिए सहायक आयुक्त प्रभारी मनोरंजन कर मुकुल तिवारी और राज्य कर अधिकारी पीयूष कुमार यादव को अधिकृत किया गया है। इनमें मल्टीप्लेक्स गोमती नगर, सिनेपोलिस वन अवध सेंटर गोमती नगर, पीवीआर लूलू मॉल सुशांत गोल्फ सिटी शामिल है।