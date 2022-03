Happy Holi 2022: होली के रंगों को लेकर नहीं जानते होंगे आप यह बात, अबीर-गुलाल के इन रंगों के होते हैं अलग-अलग लाभ और महत्व

होली पर हम सभी अबीर, गुलाल व अलग-अलग रंगों के साथ खेलना पसंद करते हैं। लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी आदि तरह के कई रंग हैं। रंगों का ही हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर रंग के अपने मायने होते हैं।

Happy Holi 2022: बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक में मनाया जाने वाले होली त्योहार की शुरुआत हो चुकी है। होली पर हम सभी अबीर, गुलाल व अलग-अलग रंगों के साथ खेलना पसंद करते हैं। लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी आदि तरह के कई रंग हैं। रंगों का ही हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर रंग के अपने मायने होते हैं। होली खेलने में जिन रंगों का प्रयोग किया जाता है, उनका अपना ही महत्व और ज्योतिषीय लाभ होता है।

Happy Holi 2022 Different Colors of Holi and Their Benefits Importance