UP Heavy Rain: यूपी में 23 जिलों में भारी बारिश, स्कूल बंद, 58 जिलों के लिए अलर्ट

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, बंगाल की खाड़ी से उठी नमी भरी हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में भारी बारिश हो रही है। विभाग ने अगले 24 से 48 घंटे तक भारी वर्षा, आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को सलाह दी गई है कि वे खुले स्थान पर काम करने से बचें और अपने पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखें।