Uttar Pradesh News: शख्स की ‘अंतिम मसाज’! मालिश वाले ने इतनी जोर का दिया झटका की गिरते ही हो गई मौत

बताया जा रहा है कि मृतक उमाशंकर का 9 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था और उनका हरदोई के ट्रॉमा सेंटर और एक निजी ऑर्थोपेडिक अस्पताल में इलाज चल रहा था। मृतक की पत्नी गीता की शिकायत के मुताबिक, उन्नाव के ऊंचागांव का एक स्थानीय ग्रामीण अभिषेक 16 अगस्त को उनके घर आया और बिना किसी डॉक्टर की मदद के उमाशंकर के इलाज करने की बात कही। FIR में कहा गया है, " अभिषेक ने दावा किया कि वह मालिश से पैर ठीक कर देगा और उमाशंकर को अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं होगी।