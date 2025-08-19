Uttar Pradesh News: शख्स की ‘अंतिम मसाज’! मालिश वाले ने इतनी जोर का दिया झटका की गिरते ही हो गई मौत

Uttar Pradesh News: लखनऊ के काकोरी इलाके में देसी इलाज के कारण एक शख्स की मौत हो गई। पैर की हड्डी टूटने के कारण शख्स पैरों पर मालिश करवा रहा था। इलाके के एक ग्रामीण ने 35 साल के शख्स को ठीक करने का दावा किया था।
बताया जा रहा है कि मालिश के दौरान ग्रामीण ने शख्स के पैर को इस तरह खींचा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। काकोरी के थाना प्रभारी सतीश चंद्र का मामले को लेकर कहना है कि सोमवार को भारतीय न्याय संहिता (गैर इरादतन हत्या) की धारा 106 के तहत आरोपी अभिषेक के खिलाफ FIR दर्ज की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि मौत थक्का जमने के कारण हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सही कारण स्पष्ट होगा।
बताया जा रहा है कि मृतक उमाशंकर का 9 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था और उनका हरदोई के ट्रॉमा सेंटर और एक निजी ऑर्थोपेडिक अस्पताल में इलाज चल रहा था। मृतक की पत्नी गीता की शिकायत के मुताबिक, उन्नाव के ऊंचागांव का एक स्थानीय ग्रामीण अभिषेक 16 अगस्त को उनके घर आया और बिना किसी डॉक्टर की मदद के उमाशंकर के इलाज करने की बात कही। FIR में कहा गया है, " अभिषेक ने दावा किया कि वह मालिश से पैर ठीक कर देगा और उमाशंकर को अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं होगी।
16 अगस्त की रात लगभग 8 बजे अभिषेक ने कथित तौर पर उमाशंकर के घायल पैर की मालिश शुरू की और फिर उसे खींचा। मृतक के पत्नी गीता ने कहा, ''अभिषेक ने मेरे पति के पैर को इतनी जोर से खींचा कि मेरे पति गिर पड़े और उनकी मौत हो गई।" घटना के तुरंत बाद आरोपी भाग गया। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि अभिषेक को बुलाने का सुझाव सुखराम नाम के एक ग्रामीण ने उमाशंकर को दिया था। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।