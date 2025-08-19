Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

Uttar Pradesh News: शख्स की ‘अंतिम मसाज’! मालिश वाले ने इतनी जोर का दिया झटका की गिरते ही हो गई मौत

Uttar Pradesh News: अगर आप भी अपने शरीर की मालिश करवाते हैं तो अलर्ट हो जाएं। एक शख्स को पैरों की मसाज करवाना भारी पड़ गया। इस वजह से उसकी मौत हो गई। जानिए पूरा मामला क्या है?

लखनऊ

Harshul Mehra

Aug 19, 2025

Uttar Pradesh News
देसी इलाज से लखनऊ में शख्स की मौत। फोटो सोर्स-Ai

Uttar Pradesh News: लखनऊ के काकोरी इलाके में देसी इलाज के कारण एक शख्स की मौत हो गई। पैर की हड्डी टूटने के कारण शख्स पैरों पर मालिश करवा रहा था। इलाके के एक ग्रामीण ने 35 साल के शख्स को ठीक करने का दावा किया था।

आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज

बताया जा रहा है कि मालिश के दौरान ग्रामीण ने शख्स के पैर को इस तरह खींचा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। काकोरी के थाना प्रभारी सतीश चंद्र का मामले को लेकर कहना है कि सोमवार को भारतीय न्याय संहिता (गैर इरादतन हत्या) की धारा 106 के तहत आरोपी अभिषेक के खिलाफ FIR दर्ज की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि मौत थक्का जमने के कारण हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सही कारण स्पष्ट होगा।

ये भी पढ़ें

गन्ने के खेत में जबड़े से दबाते हुए शख्स को घसीटता ले गया बाघ; आधी खाई लाश के साथ दूर कटा मिला 1 पैर
लखीमपुर खेरी
Lakhimpur Kheri News

मालिश से पैर ठीक करने का दावा

बताया जा रहा है कि मृतक उमाशंकर का 9 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था और उनका हरदोई के ट्रॉमा सेंटर और एक निजी ऑर्थोपेडिक अस्पताल में इलाज चल रहा था। मृतक की पत्नी गीता की शिकायत के मुताबिक, उन्नाव के ऊंचागांव का एक स्थानीय ग्रामीण अभिषेक 16 अगस्त को उनके घर आया और बिना किसी डॉक्टर की मदद के उमाशंकर के इलाज करने की बात कही। FIR में कहा गया है, " अभिषेक ने दावा किया कि वह मालिश से पैर ठीक कर देगा और उमाशंकर को अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं होगी।

आरोपी हुआ मौके से फरार

16 अगस्त की रात लगभग 8 बजे अभिषेक ने कथित तौर पर उमाशंकर के घायल पैर की मालिश शुरू की और फिर उसे खींचा। मृतक के पत्नी गीता ने कहा, ''अभिषेक ने मेरे पति के पैर को इतनी जोर से खींचा कि मेरे पति गिर पड़े और उनकी मौत हो गई।" घटना के तुरंत बाद आरोपी भाग गया। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि अभिषेक को बुलाने का सुझाव सुखराम नाम के एक ग्रामीण ने उमाशंकर को दिया था। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

ये भी पढ़ें

ना आव देखा ना ताव दबंगों ने चढ़ा दी शख्स पर कार; घटना का लाइव CCTV फुटेज देखकर कांप जाएगी रूह
लखनऊ
Utter Pradesh News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Aug 2025 12:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Uttar Pradesh News: शख्स की ‘अंतिम मसाज’! मालिश वाले ने इतनी जोर का दिया झटका की गिरते ही हो गई मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.