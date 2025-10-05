Mission Shakti 5.0 in Lucknow:  लखनऊ में ‘मिशन शक्ति 5.0’ के तहत मदरसे की बालिकाओं ने ली आत्मरक्षा और साइबर सुरक्षा की जानकारी , पूछे सवाल 

कार्यक्रम की शुरुआत मिशन शक्ति टीम की महिला उपनिरीक्षक ने ‘आत्मरक्षा ही सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी’ विषय पर छात्राओं को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि किसी भी संकट की स्थिति में स्वयं की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने आत्मरक्षा के कुछ बुनियादी तकनीकी अभ्यास (basic self-defence moves) भी बालिकाओं को现场 प्रदर्शित कर सिखाए। छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सवाल पूछे कि ऐसे हालात में क्या कदम उठाने चाहिए। थाना प्रभारी अमित कुमार ने कहा कि मिशन शक्ति का उद्देश्य केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि प्रत्येक बालिका में आत्मविश्वास पैदा करना है। जब बेटियाँ निर्भीक होंगी, तभी समाज सशक्त होगा।