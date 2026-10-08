सीएम योगी ने नाना पाटेकर के निधन पर जताया दुख, बोले- कला जगत की अपूरणीय क्षति

Nana Patekar Death: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। गोवा स्थित अपने घर पर सीने में तेज दर्द के बाद वह बेहोश हो गए थे। मेडिकल टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें कार्डियक मसाज दी, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद उन्हें डोना पाउला के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां सुबह 5:20 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नाना पाटेकर के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया और इसे कला जगत की अपूरणीय क्षति बताया।