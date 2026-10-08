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सीएम योगी ने नाना पाटेकर के निधन पर जताया दुख, बोले- कला जगत की अपूरणीय क्षति

Nana Patekar Death News: बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। गोवा स्थित घर में बेहोश मिलने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन को कला जगत की अपूरणीय क्षति बताते हुए श्रद्धांजलि दी।
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लखनऊ

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Ankit Sai

Oct 08, 2026

CM YOGI

सीएम योगी और नाना पाटेकर (IANS Photo)

Nana Patekar Death: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। गोवा स्थित अपने घर पर सीने में तेज दर्द के बाद वह बेहोश हो गए थे। मेडिकल टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें कार्डियक मसाज दी, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद उन्हें डोना पाउला के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां सुबह 5:20 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नाना पाटेकर के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया और इसे कला जगत की अपूरणीय क्षति बताया।

सीने में तेज दर्द के बाद बिगड़ी तबीयत

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नाना पाटेकर को गोवा स्थित अपने घर पर सीने में तेज दर्द हुआ था। इसके बाद एक मेडिकल टीम उनके फ्लैट पर पहुंची। वहां वह बेहोश मिले। मेडिकल टीम ने मौके पर ही उन्हें कार्डियक मसाज दी और इसके बाद डोना पाउला के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल की मेडिकल टीम ने सुबह 5:20 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की वजह का मेडिकल और कानूनी तौर पर पता लगाने के लिए पोस्टमॉर्टम किया जाएगा।

महाराष्ट्र में हुआ था जन्म

नाना पाटेकर का जन्म विश्वनाथ पाटेकर के रूप में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुड-जंजीरा में एक मराठी परिवार में हुआ था। उनकी शादी 1978 में नीलकांति से हुई थी। दोनों बाद में अलग हो गए। इसके बाद उनका नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी नहीं की।

दो बेटों में एक की हुई मौत

नाना पाटेकर और नीलकांति के दो बेटे हुए, जिनके नाम दुर्वासा और मल्हार थे। दुर्वासा की बीमारी के चलते दो साल की उम्र में मौत हो गई थी। उनके परिवार में दो भाई अशोक और दिलीप पाटेकर हैं। नाना अपनी मां निर्मला पाटेकर के भी काफी करीब थे। वह उनके साथ रहती थीं। 29 जनवरी 2019 को 99 साल की उम्र में उनका निधन हो गया।

पिता से मिली थी रंगमंच की प्रेरणा

नाना पाटेकर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता को नाटक बहुत पसंद थे। वह उन्हें नाटक देखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इसी वजह से उनके भीतर अभिनय के प्रति रुचि पैदा हुई। उनके पहले नाटक का निर्देशन विजया मेहता ने किया था। नाना पाटेकर बहुत ज्यादा धूम्रपान करते थे, लेकिन 56 साल की उम्र में उन्होंने इसे छोड़ दिया था।

सेना में भी दी थी सेवा

नाना पाटेकर साल 1988 में कैप्टन के तौर पर टेरिटोरियल आर्मी में शामिल हुए थे। फिल्म 'प्रहार' की तैयारी के लिए उन्होंने तीन साल की ट्रेनिंग ली। इस दौरान उन्होंने जनरल वी.के. सिंह के साथ काम किया था, जो उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल थे और फिल्म में कैमियो रोल में भी नजर आए थे। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान नाना पाटेकर ने मराठा लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट में मेजर के तौर पर सेवा दी। वह 2013 में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से टेरिटोरियल आर्मी से रिटायर हुए।

आखिरी फिल्मों में भी आए नजर

नाना पाटेकर आखिरी बार विशाल भारद्वाज की रोमांटिक एक्शन थ्रिलर 'ओ रोमियो' में नजर आए थे। फरवरी 2026 में रिलीज हुई इस फिल्म में उन्होंने मुंबई इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ इस्माइल खान का किरदार निभाया था। इसके अलावा उन्होंने अनिल कपूर की फिल्म 'सूबेदार' में भी काम किया, जो मार्च 2026 में प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी।

OTT पर भी किया था डेब्यू

नाना पाटेकर साल 2025 में 'हाउसफुल 5' और 2024 में 'वनवास' में भी दिखाई दिए थे। साल 2026 में उन्होंने प्रकाश झा की पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज 'संकल्प' से OTT पर डेब्यू किया था। इसमें उन्होंने कन्हैया लाल का किरदार निभाया था।

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Updated on:

08 Oct 2026 08:59 am

Published on:

08 Oct 2026 08:41 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / सीएम योगी ने नाना पाटेकर के निधन पर जताया दुख, बोले- कला जगत की अपूरणीय क्षति

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