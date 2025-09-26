Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

‘मर्दों वाली लड़ाई लड़’, राजा भैया के बाद अब इस बड़े नेता की लड़ाई ने सोशल मीडिया पर मचाया बवाल

Uttar Pradesh News: 'मर्दों वाली लड़ाई लड़', राजा भैया के बाद जानिए, अब किस बड़े नेता की लड़ाई ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है?

लखनऊ

Harshul Mehra

Sep 26, 2025

MP Chandrashekhar Case Update
राजा भैया के बाद अब किस बड़े नेता की लड़ाई ने सोशल मीडिया पर मचाया बवाल? फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

MP Chandrashekhar Case Update: इन दिनों उत्तर प्रदेश में नेताओं की लड़ाई सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा रही है। राजा भैया की पारिवारिक लड़ाई के बाद अब उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

सांसद चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप

आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर पर यौन शोषण और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और PHD स्कॉलर डॉ. रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया। जिसमें उन्होंने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगाए।

डॉ. रोहिणी घावरी ने किया X पर पोस्ट

वहीं, एक बार फिर डॉक्टर रोहिणी ने X पर एक पोस्ट शेयर किया। जिसमें उन्होंने लिखा, ''मर्दों वाली लड़ाई लड़ कायर गृहमंत्री के पीछे मत छुप समझा! और सुन इतनी जल्दी नहीं मरूंगी तुझे मार के मरूंगी। तूने मेरा जीवन सम्मान सब बर्बाद कर दिया अब तू देख मैं क्या क्या करूंगी।''

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और PMO को किया टैग

गौरतलब है कि बुधवार सुबह X पर रोहिणी ने सुसाइड की धमकी दे दी। एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि उनका जीवन बर्बाद हो चुका है और आज ही जहर खाकर चंद्रशेखर के नाम पर अलविदा कहेंगी। पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और PMO को टैग करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी लाश को भी भारत वापस ना लाया जाए, क्योंकि किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की। यह मामला जून 2025 से सुर्खियों में है, जब रोहिणी ने दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) में शिकायत दर्ज कराई।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उनकी पोस्ट ने राजनीतिक विवाद को हवा दे दी है। एक ओर रोहिणी न्याय की गुहार लगा रही हैं, वहीं भीम आर्मी ने इसे साजिश करार दिया है

26 Sept 2025 05:22 pm

