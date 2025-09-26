‘मर्दों वाली लड़ाई लड़’, राजा भैया के बाद अब इस बड़े नेता की लड़ाई ने सोशल मीडिया पर मचाया बवाल

गौरतलब है कि बुधवार सुबह X पर रोहिणी ने सुसाइड की धमकी दे दी। एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि उनका जीवन बर्बाद हो चुका है और आज ही जहर खाकर चंद्रशेखर के नाम पर अलविदा कहेंगी। पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और PMO को टैग करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी लाश को भी भारत वापस ना लाया जाए, क्योंकि किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की। यह मामला जून 2025 से सुर्खियों में है, जब रोहिणी ने दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) में शिकायत दर्ज कराई।