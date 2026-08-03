यौन उत्पीड़न केस में बरी होने के बाद बृजभूषण की पहली प्रतिक्रिया, बोले- यह सोची समझी साजिश थी

यह विरोध प्रदर्शन 28 मई, 2023 को अपने चरम पर पहुंच गया जब पहलवानों ने नई संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की और दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके कुछ ही दिनों बाद पहलवान अपने मेडल गंगा में विसर्जित करने हरिद्वार पहुंच गए। हालांकि किसान नेताओं के हस्तक्षेप और केंद्रीय मंत्रियों के साथ लंबी बातचीत के बाद उन्होंने अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया था। 2 जुलाई, 2026 को इस मामले में अंतिम जिरह पूरी हुई। आखिरकार 3 अगस्त, 2026 को दिल्ली की अदालत ने 6 वयस्क महिला पहलवानों से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया।