‘बाबू मैं आता हूं’, 6-7 दिन से नहीं हो रही थी बात, रात 2 बजे आया था फोन, मॉडल श्रद्धा दुबे बोलीं- शिवा ने बहुत ज्यादा बीयर पी रखी थी

Shiva Sharma Death Case: लखनऊ के शिवा शर्मा डेथ केस में मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे ने एक और वीडियो जारी कर घटना से पहले की बातचीत और उस रात का घटनाक्रम बताया है। श्रद्धा का दावा है कि शिवा से उनकी छह-सात दिन से बात नहीं हो रही थी। इसके बाद रात करीब 2 बजे शिवा का फोन आया और उसने कहा कि बाबू मैं आता हूं। श्रद्धा दुबे ने वीडियो में कहा कि जब शिवा उनसे मिलने आया, तब उसने बहुत ज्यादा बीयर पी रखी थी। श्रद्धा ने खुद को निर्दोष बताते हुए दावा किया कि शिवा ने आत्महत्या की थी, उसकी हत्या नहीं हुई।