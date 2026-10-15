15 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

‘जिसका परिवार नहीं, वह पारिवारिक मूल्यों को क्या समझेगा’: सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का सीएम योगी पर तीखा तंज

UP Politics: समाजवादी पार्टी के MP मोहिबुल्लाह नदवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर कहा कि जिन्होंने परिवार शुरू नहीं किया, वे परिवार से जुड़े इंसानी मूल्यों, उसकी अहमियत और उससे जुड़े कल्चर को नहीं समझ सकते।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Shaitan Prajapat

Oct 15, 2026

cm yogi adityanath

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फोटो-IANS

Mohibullah Nadvi CM Yogi Adityanath:उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवारवाद पर दिए बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने तीखा हमला बोला है। मोहिबुल्लाह नदवी ने योगी पर तंज कसते हुए कहा कि जिसका परिवार नहीं, वह पारिवारिक मूल्यों को क्या समझेगा। वहीं, मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस और सपा पर परिवारवाद का आरोप दोहराते हुए कहा कि दोनों दल अपने-अपने परिवारों तक सीमित हैं।

सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का योगी पर प्रत्यक्ष हमला

दिल्ली में सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि परिवारवाद की बात करें तो जितना बड़ा किसी व्यक्ति का परिवार होता है, उतना ही वह मानवता से जुड़ा होता है। वह रिश्ते निभाना समझता है। जिन्होंने परिवार नहीं बसाया, वे परिवार से जुड़े मानवीय मूल्यों, उसके महत्व और संस्कृति को नहीं समझ सकते। हमारे शास्त्र, वेद सहित कहते हैं कि व्यक्ति परिवार के साथ ही पूर्ण होता है, क्योंकि जिसके बच्चे नहीं होते, वह बच्चों के दर्द को नहीं समझ सकता। नदवी के इस बयान को योगी आदित्यनाथ की व्यक्तिगत जीवनशैली पर तंज के रूप में देखा जा रहा है।

योगी का परिवारवाद पर वार

आपको बता दें कि मिर्जापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद सत्ता संभालने वाले दिशाहीन थे। उनका कोई स्पष्ट विजन नहीं था और सब कुछ परिवारों के इर्द-गिर्द घूमता था। चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, दोनों अपने-अपने परिवारों तक सीमित हैं। कांग्रेस नेहरू परिवार पर केंद्रित है, जबकि सपा सैफई परिवार तक सीमित है। उन्होंने राज्य की जनता को उपेक्षित महसूस कराया, इसलिए लोगों ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया।

सीएम योगी ने राज्यसभा नामांकन का भी जिक्र करते हुए कहा कि हाल ही में राज्यसभा में ‘पीडीए-पीडीए’ का शोर मचाया गया, लेकिन नामांकन में अपने ही परिवार के सदस्य (चाचा जान) और मुंबई के एक अमीर व्यापारी को टिकट दिया गया।

राजनीतिक घमासान जारी

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सत्ता और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर चल रहा है। यूपी की राजनीति में परिवारवाद बनाम सुशासन के मुद्दे को फिर से गर्म कर रहा है। सपा इसे व्यक्तिगत हमला बता रही है, जबकि भाजपा इसे विपक्ष की असली सोच बता रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों पक्ष अपने-अपने नैरेटिव को मजबूत करने में जुटे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

up news

UP News Hindi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2026 02:04 pm

Published on:

15 Oct 2026 12:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘जिसका परिवार नहीं, वह पारिवारिक मूल्यों को क्या समझेगा’: सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का सीएम योगी पर तीखा तंज

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हर छत बनेगी बिजलीघर,यूपी में 9 लाख सोलर प्लांट, 3,000 मेगावाट पार हुई क्षमता

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू सौर ऊर्जा को बढ़ावा, 9,500 से अधिक वेंडर्स के नेटवर्क से रोजगार के नए अवसर (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
लखनऊ

वर्दी का अनुभव अब आएगा काम! यूपी में पूर्व अग्निवीरों के लिए खुला भर्ती में आरक्षण का रास्ता

सामान्य अभ्यर्थियों के लिए प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती में 18 से 25 वर्ष आयु सीमा और निर्धारित शारीरिक दक्षता मानक लागू।(फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
लखनऊ

Divya Mittal News: ‘राजनीति नहीं जननीति’, पूर्व IAS दिव्या मित्तल ने किया अपनी पार्टी का ऐलान, 2027 यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी पार्टी

Divya Mittal, UP News
लखनऊ

‘बाबू मैं आता हूं’, 6-7 दिन से नहीं हो रही थी बात, रात 2 बजे आया था फोन, मॉडल श्रद्धा दुबे बोलीं- शिवा ने बहुत ज्यादा बीयर पी रखी थी

lucknow shiva sharma death model shraddha dubey
लखनऊ

बेटियों की शिक्षा से बदलेगा यूपी का भविष्य, मां स्कंदमाता के संदेश से सीएम योगी ने दिया बड़ा संदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी के दर्शन-पूजन किए (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.