‘जिसका परिवार नहीं, वह पारिवारिक मूल्यों को क्या समझेगा’: सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का सीएम योगी पर तीखा तंज

दिल्ली में सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि परिवारवाद की बात करें तो जितना बड़ा किसी व्यक्ति का परिवार होता है, उतना ही वह मानवता से जुड़ा होता है। वह रिश्ते निभाना समझता है। जिन्होंने परिवार नहीं बसाया, वे परिवार से जुड़े मानवीय मूल्यों, उसके महत्व और संस्कृति को नहीं समझ सकते। हमारे शास्त्र, वेद सहित कहते हैं कि व्यक्ति परिवार के साथ ही पूर्ण होता है, क्योंकि जिसके बच्चे नहीं होते, वह बच्चों के दर्द को नहीं समझ सकता। नदवी के इस बयान को योगी आदित्यनाथ की व्यक्तिगत जीवनशैली पर तंज के रूप में देखा जा रहा है।