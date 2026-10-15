‘विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत इलेक्शन हुए तो BJP का प्रदेश से सफाया हो जाएगा’, सपा नेता फखरुल हसन चांद का बयान

हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि पंचायतें ग्रामीण समाज की रीढ़ हैं। पंचायतों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलती है और ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि समय पर पंचायत चुनाव होने से निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपना कार्यकाल पूरा करने और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता। कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि उत्तर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के निर्देश का सम्मान करेगी और तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराएगी।