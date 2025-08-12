UP Assembly 2025 : यूपी विधानसभा में पानी पर सियासी बवाल: मंत्री ने विधायक को दी ‘बीवी की कसम’ वाली चुनौती

सपा विधायक के इन आरोपों पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी। वह अपनी सीट से उठे और बोले “अगर ऐसा है तो अपनी बीवी की कसम खाकर कहिए कि गांव में पानी नहीं आ रहा है।” इस पर फहीम इरफान ने तुरंत जवाब दिया “बिल्कुल नहीं आ रहा। आप पश्चिमी यूपी का कोई भी जिला चुन लें, वहां के गांव में पानी नहीं आ रहा होगा। अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।” उन्होंने आगे कहा कि विधायक और सरपंच को कॉल कर के इसकी पुष्टि की जा सकती है।