Lucknow Hajj Flight: लखनऊ से पहली हज फ्लाइट होगी महिला स्पेशल, गैर-महरम कैटेगरी की 63 महिलाएं होंगी शामिल

Lucknow से शुरू होने वाली पहली हज फ्लाइट इस बार खास होगी। राज्य हज कमेटी ने घोषणा की है कि यह उड़ान महिला स्पेशल होगी, जिसमें गैर-महरम कैटेगरी की 63 महिलाएं शामिल होंगी। उत्तर प्रदेश से कुल 17,226 यात्री हज यात्रा पर जाएंगे। यह फैसला महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम है।

3 min read

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 01, 2025

लखनऊ एयरपोर्ट से रवाना होंगी गैर-महरम कैटेगरी की 63 महिलाएं (फोटो सोर्स : Whatsapp)

लखनऊ एयरपोर्ट से रवाना होंगी गैर-महरम कैटेगरी की 63 महिलाएं (फोटो सोर्स : Whatsapp)

Lucknow Women Special Haj Flight: उत्तर प्रदेश से हज यात्रा का आगाज़ इस बार एक खास उड़ान से होने जा रहा है। राज्य हज कमेटी ने निर्णय लिया है कि लखनऊ से रवाना होने वाली पहली हज फ्लाइट महिला स्पेशल होगी। इसमें गैर-महरम कैटेगरी की कुल 63 महिलाएं शामिल होंगी। यह कदम महिला सशक्तिकरण और हज यात्रा की नई परंपरा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।

कुल 17,226 यात्री जाएंगे हज पर

राज्य हज कमेटी के अनुसार इस वर्ष उत्तर प्रदेश से कुल 17,226 यात्री हज यात्रा पर जाएंगे। इनमें बड़ी संख्या महिला यात्रियों की भी है। खास बात यह है कि गैर-महरम कैटेगरी (बिना पुरुष अभिभावक के हज यात्रा पर जाने वाली महिलाएं) की 63 महिलाएं इस बार पहली फ्लाइट का हिस्सा बनेंगी। हज यात्रा की आधिकारिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और मई के अंत तक पहली फ्लाइट लखनऊ एयरपोर्ट से रवाना होगी।

राज्य हज कमेटी का निर्णय

राज्य हज कमेटी ने हज कमेटी ऑफ इंडिया को पत्र भेजकर पहली फ्लाइट को महिला स्पेशल बनाए जाने की सिफारिश की है। इस प्रस्ताव को हज कमेटी ऑफ इंडिया से मंजूरी भी मिल गई है। कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश से पहली हज फ्लाइट महिला स्पेशल होगी। यह मुस्लिम महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और उनकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।

गैर-महरम कैटेगरी क्या है

इस्लामी परंपरा में महिलाएं आमतौर पर हज यात्रा पुरुष रिश्तेदार (महरम) के साथ करती रही हैं। लेकिन हाल के वर्षों में यह प्रतिबंध हटा दिया गया और महिलाओं को समूह में बिना महरम के भी हज यात्रा की अनुमति मिल गई।

  • भारत सरकार ने गैर-महरम महिलाओं के लिए विशेष कोटा निर्धारित किया है।
  • समूह की संख्या कम से कम चार महिलाओं की होनी चाहिए।
  • इस बार यूपी से 63 महिलाएं इस कैटेगरी में हज यात्रा करेंगी।

क्यों है यह उड़ान खास

  • पहली बार यूपी से हज यात्रा महिला स्पेशल उड़ान से शुरू होगी।
  • यह मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है।
  • इससे समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा कि महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं।
  • सरकार और हज कमेटी की सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष तैयारी दिखाई देगी।

तैयारियों का खाका

  • हज यात्रा के लिए लखनऊ एम्बार्केशन प्वाइंट पर खास इंतजाम किए गए हैं।
  • पासपोर्ट और वीज़ा की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
  • यात्रियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए गए।
  • महिला यात्रियों की सुविधा के लिए एयरपोर्ट पर अलग काउंटर और सहायता केंद्र बनाए जाएंगे।
  • उड़ान के दौरान विशेष केयरटेकर टीम भी मौजूद रहेगी।
  • राज्य हज कमेटी के अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए हर महिला यात्री को विशेष पहचान पत्र और ट्रैकिंग सुविधा दी जाएगी।

हज यात्रा का महत्व

  • हर साल दुनियाभर से लाखों मुस्लिम हज यात्रा पर मक्का और मदीना जाते हैं। यह इस्लाम का पाँचवाँ स्तंभ है और जीवन में एक बार हज करना हर सक्षम मुस्लिम पर अनिवार्य है।
  • भारत से हर साल औसतन 1.75 लाख यात्री हज यात्रा पर जाते हैं। उत्तर प्रदेश का हिस्सा इसमें सबसे बड़ा रहता है। इस बार भी यूपी से सबसे ज्यादा यात्री रवाना होंगे।

महिलाओं में उत्साह

63 महिलाओं की इस खास यात्रा को लेकर लखनऊ और अन्य जिलों में उत्साह का माहौल है। प्रयागराज की सायरा बानो, जो गैर-महरम कैटेगरी में शामिल हैं, ने कहा हमारे लिए यह जीवन का सबसे पवित्र अवसर है। पहली उड़ान में शामिल होना हमारे लिए गर्व की बात है। लखनऊ की नसीम फातिमा ने कहा कि वह वर्षों से हज पर जाने का इंतजार कर रही थीं और अब बिना किसी पुरुष अभिभावक के जाना उनकी आजादी का प्रतीक है।

सामाजिक और धार्मिक पहलू

हज यात्रा में महिलाओं की स्वतंत्र भागीदारी को मुस्लिम समाज में सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। पहले यह धारणा थी कि महिलाएं अकेले हज नहीं कर सकतीं, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। धर्मगुरुओं का मानना है कि यह कदम समाज में महिलाओं की धार्मिक भागीदारी को और मजबूत करेगा। साथ ही सरकार और हज कमेटी का यह निर्णय मुस्लिम महिलाओं के आत्मविश्वास और समानता का प्रतीक है।

सरकार का सहयोग

  • केंद्र और राज्य सरकारें हज यात्रा को लेकर लगातार सुविधाएं बढ़ा रही हैं।
  • हज यात्रियों के लिए सब्सिडी की जगह डिजिटल सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाई गई है।
  • आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है।
  • महिलाओं और बुजुर्गों को अतिरिक्त प्राथमिकता दी गई है।

पहली उड़ान के महिला स्पेशल होने के बाद बाकी उड़ानों में भी महिलाओं के लिए विशेष इंतजाम रहेंगे। राज्य हज कमेटी ने कहा कि अगर जरूरत हुई तो भविष्य में और भी महिला स्पेशल फ्लाइट्स चलाई जा सकती हैं।

