Lucknow Hajj Flight: लखनऊ से पहली हज फ्लाइट होगी महिला स्पेशल, गैर-महरम कैटेगरी की 63 महिलाएं होंगी शामिल

63 महिलाओं की इस खास यात्रा को लेकर लखनऊ और अन्य जिलों में उत्साह का माहौल है। प्रयागराज की सायरा बानो, जो गैर-महरम कैटेगरी में शामिल हैं, ने कहा हमारे लिए यह जीवन का सबसे पवित्र अवसर है। पहली उड़ान में शामिल होना हमारे लिए गर्व की बात है। लखनऊ की नसीम फातिमा ने कहा कि वह वर्षों से हज पर जाने का इंतजार कर रही थीं और अब बिना किसी पुरुष अभिभावक के जाना उनकी आजादी का प्रतीक है।