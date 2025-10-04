Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘ओखली में सिर दे दिया, अब मूसल से क्या डरना’, राजनीति छोड़ने पर क्या बोले आजम खान

Politics News: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने बड़ा बयान दिया। जानिए, उन्होंने राजनीति छोड़ने और अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव को लेकर क्या कहा?

less than 1 minute read

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Oct 04, 2025

what samajwadi party leader azam khan say on question of leaving politics

राजनीति छोड़ने पर क्या बोले आजम खान, फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Politics News: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान करीब 2 साल बाद जेल से रिहा हुए हैं। आजम खान का कहना है कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ही उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए थी।

राजनीति छोड़ने पर क्या बोले आजम खान

HT मीडिया के मुताबिक, आजम खान ने कहा, '' मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ही मुझे राजनीति को छोड़ देना था, लेकिन मैं खुदगर्ज हो गया।'' उन्होंने कहा कि बीते 10 सालों में रामपुर के हालात काफी बिगड़ चुके हैं।

लोगों को हक दिलाने के लिए राजनीति का विकल्प चुना

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आजम खान ने कहा, '' हमने राजनीति में बने रहने का विकल्प लोगों को हक दिलाने के लिए चुना। हमें मुलायम सिंह यादव के निधन के साथ ही राजनीति छोड़ देनी चाहिए थी।'' उन्होंने कहा कि अब ऐसी स्थिति है कि ओखली में सिर दे दिया तो मूसल से क्या डरना। उन्होंने कहा कि वह नवाबों से लड़कर आए हैं। नवाब की कुर्सी रानी विक्टोरिया के बराबर में पड़ती थी। 1947 तक देश उनकी ही गद्दारी के चलते आजाद नहीं हो सका। जब आजादी के योद्धा 1857 में जीतते हुए मेरठ आ गए थे, लेकिन उस समय रामपुर के नवाबों की सेना ने उन्हें रोक लिया।

'मजबूरी में मुलायम सिंह यादव ने पार्टी से निकाला'

इस दौरान उन्होंने बसपा में जाने के कायसों को खारिज कर दिया। आजम खान ने कहा कि मुझे मजबूरी में मुलायम सिंह यादव ने पार्टी से निकाला था। बाद में मोहब्बत में मुझे पार्टी में वापस लिया गया। उन्होंने कहा कि उनका मुलायम सिंह यादव से अलग रिश्ता था।

ये भी पढ़ें

‘कौन कहता है बूढ़े इश्क नहीं करते’, दादी हुई बॉयफ्रेंड के साथ 9-2-11; भागने से पहले किया ये बड़ा कांड
झांसी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आजम खान

political

political news

politics

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 01:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘ओखली में सिर दे दिया, अब मूसल से क्या डरना’, राजनीति छोड़ने पर क्या बोले आजम खान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Rain: जाते-जाते मानसून का कहर: यूपी में रिकॉर्ड बारिश, धान की फसल पर संकट; 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मानसून का प्रकोप: रिकॉर्ड बारिश से धान की फसल पर संकट, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट (फोटो सोर्स : Whatsapp )
लखनऊ

UP Politics: बरेली जाने से पहले नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडेय हाउस अरेस्ट, सपा डेलिगेशन को रोका गया

सपा नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडेय हाउस अरेस्ट (फोटो सोर्स : Whatsapp)
लखनऊ

Health Workers Protest: मानदेय संकट: यूपी में NHM कर्मियों का आक्रोश, दिवाली पर ठप हो सकती हैं स्वास्थ्य सेवाएं

तीन माह से रुका वेतन, त्योहारों पर बढ़ी मुश्किलें (फोटो सोर्स : Whatsapp )
लखनऊ

कितनी रातें बहला-फुसला के सुलाया है खुद को… पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति का इमोशनल पोस्ट, आज होगा कुछ बड़ा

Power star pawan singh, BJP,, Jyoti singh, Lucknow news
लखनऊ

Anganwadi Bharti 2025: यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के पदों पर होगी भर्ती, 65 हजार से ज्यादा पद भरेंगे, योग्यता 12वीं पास

UP Anganwadi Bharti
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.