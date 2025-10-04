‘ओखली में सिर दे दिया, अब मूसल से क्या डरना’, राजनीति छोड़ने पर क्या बोले आजम खान

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आजम खान ने कहा, '' हमने राजनीति में बने रहने का विकल्प लोगों को हक दिलाने के लिए चुना। हमें मुलायम सिंह यादव के निधन के साथ ही राजनीति छोड़ देनी चाहिए थी।'' उन्होंने कहा कि अब ऐसी स्थिति है कि ओखली में सिर दे दिया तो मूसल से क्या डरना। उन्होंने कहा कि वह नवाबों से लड़कर आए हैं। नवाब की कुर्सी रानी विक्टोरिया के बराबर में पड़ती थी। 1947 तक देश उनकी ही गद्दारी के चलते आजाद नहीं हो सका। जब आजादी के योद्धा 1857 में जीतते हुए मेरठ आ गए थे, लेकिन उस समय रामपुर के नवाबों की सेना ने उन्हें रोक लिया।