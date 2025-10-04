‘ओखली में सिर दे दिया, अब मूसल से क्या डरना’, राजनीति छोड़ने पर क्या बोले आजम खान

राजनीति छोड़ने पर क्या बोले आजम खान, फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज
Politics News: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान करीब 2 साल बाद जेल से रिहा हुए हैं। आजम खान का कहना है कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ही उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए थी।
HT मीडिया के मुताबिक, आजम खान ने कहा, '' मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ही मुझे राजनीति को छोड़ देना था, लेकिन मैं खुदगर्ज हो गया।'' उन्होंने कहा कि बीते 10 सालों में रामपुर के हालात काफी बिगड़ चुके हैं।
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आजम खान ने कहा, '' हमने राजनीति में बने रहने का विकल्प लोगों को हक दिलाने के लिए चुना। हमें मुलायम सिंह यादव के निधन के साथ ही राजनीति छोड़ देनी चाहिए थी।'' उन्होंने कहा कि अब ऐसी स्थिति है कि ओखली में सिर दे दिया तो मूसल से क्या डरना। उन्होंने कहा कि वह नवाबों से लड़कर आए हैं। नवाब की कुर्सी रानी विक्टोरिया के बराबर में पड़ती थी। 1947 तक देश उनकी ही गद्दारी के चलते आजाद नहीं हो सका। जब आजादी के योद्धा 1857 में जीतते हुए मेरठ आ गए थे, लेकिन उस समय रामपुर के नवाबों की सेना ने उन्हें रोक लिया।
इस दौरान उन्होंने बसपा में जाने के कायसों को खारिज कर दिया। आजम खान ने कहा कि मुझे मजबूरी में मुलायम सिंह यादव ने पार्टी से निकाला था। बाद में मोहब्बत में मुझे पार्टी में वापस लिया गया। उन्होंने कहा कि उनका मुलायम सिंह यादव से अलग रिश्ता था।
