UP Police Constable Recruitment 2022: यूपी में पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती शुरू, ये है आवेदन की लास्ट डेट

सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती निकाली है। अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश में घूम रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत कॉन्स्टेबल पदों (UP Police Constable Job) पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू कर दी गई है। वहीं अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। UPPBPB की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, ये सभी भर्तियां कुल 534 पदों पर निकाली गई हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार कुल 534 कॉन्स्टेबल के पदों पर नियुक्ति की जाएगी। जिसमें पुलिस कॉन्स्टेबल के 335 और महिला कॉन्स्टेबल के 199 पद शामिल हैं।

