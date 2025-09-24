‘आजम खान के खिलाफ सभी झूठे मामले वापस लिए जाएंगे’, अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी CM ने सुनाई खरीखोटी!

UP Politics: उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर जोरदार पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा था उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर आजम खान के खिलाफ सभी 'झूठे' मामले वापस लिए जाएंगे। इस ऐलान पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा गुंडों और बदमाशों को बढ़ावा दिया है।
उन्होंने कहा कि जब अखिलेश यादव 2012 में CM बने, तो उनकी सरकार का पहला एजेंडा अयोध्या और वाराणसी में बम विस्फोटों के आरोपियों के खिलाफ मामले वापस लेना था। उन्होंने कहा कि सपा ने हमेशा गुंडों और बदमाशों को बढ़ावा दिया, लेकिन हमारी सरकार कानून के राज को कायम रखेगी।
आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा, '' उनके और उनके परिवार और हम सब के साथ-साथ, उन सब लोगों के लिए राहत और ख़ुशी की बात है जो ‘इंसाफ’ में ऐतबार करते हैं। न्याय में विश्वास को बनाए रखने के लिए अदालत का दिल से शुक्रिया। आज फर्जी मुकदमे करनेवालों को भी ये सबक मिल गया है कि हर ‘झूठ’ की एक मियाद होती है और हर ‘साजिश’ की भी। जो लोग सामाजिक सौहार्द के प्रतीक होते हैं, भाजपा को वो कभी अच्छे नहीं लगते हैं।
वहीं, GST सुधारों के कार्यान्वयन पर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा कि GST एक बड़ा उपहार है जो PM मोदी ने देश भर के नागरिकों को दिया है। यह एक ऐसा उपहार है जो व्यापारियों, आम लोगों सभी को लाभान्वित करता है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। भारत में निर्मित वस्तुओं की खरीदारी और ब्रिकी होगी।
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न जिलों में हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित 498 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है।