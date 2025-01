UP weather alert: मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए जारी किया बारिश का अलर्ट, होगी जमकर बर्फबारी

UP weather alert, IMD issued alert for these districts आईएमडी ने बारिश और बर्फ गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार कई जिलों में आज रात से मौसम में परिवर्तन आएगा। 23 और 24 जनवरी को बारिश और बर्फ गिरने की संभावना है। घने कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम एक बार फिर करवट बदलेगा।