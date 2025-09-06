कौन हैं CM योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी; अखिलेश यादव ने इस वजह से किया जिक्र; अब ब्राह्मणों के सम्मान पर आई लड़ाई!

बता दें कि अवनीश अवस्थी को लेकर दिए गए अखिलेश यादव के बयान की जमकर आलोचना भी हो रही है। इससे ब्राह्मण समाज खासा नाराज दिखाई दे रहा है। बीजेपी नेता और राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक सुनील भराला का कहना है कि अखिलेश यादव का बयान केवल अवनीश अवस्थी पर सीधा हमला नहीं है। उन्होंने कहा कि ये रे ब्राह्मण समाज पर प्रहार है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका जवाब पूरा समाज एकजुट होकर देगा।