Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

कौन हैं CM योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी; अखिलेश यादव ने इस वजह से किया जिक्र; अब ब्राह्मणों के सम्मान पर आई लड़ाई!

Akhilesh Yadav VS Awanish Awasthi: जानिए, कौन हैं CM योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी? अखिलेश यादव ने क्यों किया उनका जिक्र? पूरा मामला क्या है?

लखनऊ

Harshul Mehra

Sep 06, 2025

uttar pradesh politics
अखिलेश यादव और सीएम योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी के बीच क्या है विवाद। फोटो सोर्स- पत्रिका

Akhilesh Yadav VS Awanish Awasthi: समाजवादी पार्टी प्रमुख और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2018 में अपनी छवि धूमिल करने वाले "नल चोरी" विवाद पर खुलकर बात की।

क्यों किया अवनीश अवस्थी का अखिलेश यादव ने जिक्र

उन्होंने इस घटना के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी और पूर्व IAS अधिकारी अवनीश अवस्थी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, " सरकार और सरकार चलाने वाले अधिकारियों को ये बात पता होनी चाहिए,हम इसे भूलने वाले नहीं हैं। मेरी छवि खराब करने के लिए पूर्व IAS अधिकारी अवनीश अवस्थी ने नल चोरी की कहानी फैलाई। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा।"

ये भी पढ़ें

ना जलेगी सुतली बम की ‘सुतली’ ना सुनाई देगी 5000 की लड़ी की गड़गड़ाहट; इन 8 जिलों पटाखे पूरी तरह से बैन
नोएडा
Crackers Ban

उन्होंने कहा, " एक और अधिकारी OSD कौशिक था जो भाग गया। ये बात हम लोग भूलने वाले नहीं हैं सरकार चलाने वाले भी जान लें।"

कौन हैं पूर्व IAS अवनीश अवस्थी

1987 बैच के यूपी कैडर के पूर्व IAS अवनीश अवस्थीअधिकारी रहे हैं। 31 अगस्त 2022 को उनका रिटायरमेंट हुआ था। वह गृह और सूचना विभाग के प्रमुख पदों पर योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में रहे थे। योगी सरकार में सबसे ताकतवर IAS अधिकारियों में उनकी गिनती होती थी। सबसे भरोसेमंद अधिकारी उन्हें मुख्यमंत्री का माना जाता है। योगी सरकार ने उन्हें मुख्यमंत्री का प्रशासनिक सलाहकार रिटायरमेंट के बाद नियुक्त किया गया। तभी से वह इस पद पर हैं।

अब ब्राह्मणों के सम्मान पर आई लड़ाई?

बता दें कि अवनीश अवस्थी को लेकर दिए गए अखिलेश यादव के बयान की जमकर आलोचना भी हो रही है। इससे ब्राह्मण समाज खासा नाराज दिखाई दे रहा है। बीजेपी नेता और राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक सुनील भराला का कहना है कि अखिलेश यादव का बयान केवल अवनीश अवस्थी पर सीधा हमला नहीं है। उन्होंने कहा कि ये रे ब्राह्मण समाज पर प्रहार है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका जवाब पूरा समाज एकजुट होकर देगा।

ये भी पढ़ें

‘जिंदा रहना चाहती हो तो दो 500 करोड़’, महिला जज से मांगी गई रंगदारी; खूंखार डाकू…
प्रयागराज
UP Crime

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

cm yogi

सपा अन्तर्कलह

UP Politics

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 02:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / कौन हैं CM योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी; अखिलेश यादव ने इस वजह से किया जिक्र; अब ब्राह्मणों के सम्मान पर आई लड़ाई!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट