Rajesh Pandey IPS: कौन हैं राजेश पांडेय, जिन्होंने दाऊद को कराची में मारने की बताई पूरी कहानी? जानिए पूर्व IPS का प्रोफाइल

Dawood Ibrahim News: मुंबई अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम से जुड़ी कहानियां अक्सर पुलिस अधिकारियों के अनुभवों और पुराने ऑपरेशनों के जरिए सामने आती रही हैं। अब उत्तर प्रदेश के पूर्व IPS अधिकारी राजेश पांडेय अपने एक दावे को लेकर चर्चा में हैं। एक पॉडकास्ट में उन्होंने दावा किया कि दाऊद इब्राहिम को कराची में मारने की योजना बनाई गई थी और इसके लिए शूटर्स पाकिस्तान तक पहुंच गए थे। हालांकि, सूचना लीक होने के कारण ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया जा सका। लेकिन दाऊद से जुड़े इस बड़े दावे के बाद सवाल उठता है कि आखिर राजेश पांडेय कौन हैं और उनका पुलिस करियर कैसा रहा है?