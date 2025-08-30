नि:शुल्क सरस्वती साइकिल योजना में देरी, 5525 छात्राओं को अब तक नहीं मिली साइकिल

पात्र छात्राओं की संख्या साल दर साल घट रही है। 2021 तक 8500 से ज्यादा छात्राएं लाभान्वित होती थी, जो संख्या 2025 में 5525 तक ही पहुंच गई है। सरकारी स्कूल में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही हैं, लेकिन पात्रों की संख्या घटती जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। साइकिल के पहुंचने के बाद विकासखंड स्तरीय समिति साइकिल का परीक्षण और निरीक्षण करेगी। इसके बाद वितरण होगा।