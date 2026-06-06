LPG Crisis: छत्तीसगढ़ में फिर से गैस की किल्लत, DAC कोड बना मुसीबत, एजेंसियों के बाहर लगी लंबी कतारें

उज्ज्वला योजना के तहत मिले गैस कनेक्शनों का निर्धारित लक्ष्य पूरा हो चुका है। अब नए लक्ष्य मिलने का इंतजार किया जा रहा है। लक्ष्य प्राप्त होने के बाद लंबित आवेदकों को गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। हालांकि सिलेंडरों की उपलब्धता को देखते हुए लोगों को कुछ समय और इंतजार करना पड़ सकता है। प्रभारी खाद्य अधिकारी तेजपाल सिंह ने बताया कि वर्तमान में नया लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। लक्ष्य मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।